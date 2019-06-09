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Reuters: несколько ведущих технологических компаний запретили персоналу контакты с Huawei

10.06.2019 10:29 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Несколько крупнейших технологических компаний США и других стран запретили своим сотрудникам контактировать с коллегами из китайской Huawei на фоне ее внесения американскими властями в черный список. Об этом сообщило агентство Reuters, пишет ТАСС.


Фото: Дмитрий Смирнов, TUT.BY

По данным его источников, такие компании, как Intel и Qualcomm, а также южнокорейский оператор сотовой связи LG Uplus и ряд других крупных предприятий запретили своим работникам неформальные контакты с сотрудниками Huawei, в том числе совместные обсуждения, касающиеся новых технологических стандартов.

Как пишет агентство, встречи, в том числе неформальные, между сотрудниками технологических компаний являются обычной практикой. Они необходимы для обсуждения инженерами технических стандартов различных коммуникационных технологий, включая сети нового поколения 5G.

Однако некоторые предприятия в США и других странах запретили своим работникам общаться с представителями Huawei, опасаясь возможного недовольства со стороны американского правительства и соответствующих проблем, хотя никаких ограничений на контакты такого рода власти США не вводили, сообщает Reuters.

Напомним: конфликт между Huawei и американскими властями обострился в мае 2019 года, когда Министерство торговли США внесло компанию в черный список. После этого с ней начали отказываться работать американские фирмы, включая Google, IBM, Qualcomm и не только. 21 мая власти США продлили лицензию Huawei на 90 дней.

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Речь, в частности, идет об американских Intel и Qualcomm и южнокорейской LG Uplus, уточняет агентство
 
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