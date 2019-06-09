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Белоруска Арина Соболенко вернулась в топ-10 мирового теннисного рейтинга

10.06.2019 10:29 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Белоруска Арина Соболенко вернулась в топ-10 мирового теннисного рейтинга
Фото из открытых источников

Белорусская теннисистка Арина Соболенко по итогам открытого чемпионата Франции поднялась на одну позицию в рейтинге WTA и вернулась в топ-10. Александра Саснович потеряла две строчки и занимает 36-е место, в сотне лучших еще одна белоруска – Виктория Азаренко (42).

Белоруска Арина Соболенко вернулась в топ-10 мирового теннисного рейтинга Австралийка Барти выиграла «Ролан Гаррос», Соболенко вернется в топ-10

Вера Лапко продолжает терять позиции и занимает сейчас 103-е место. Ольга Говорцова, возвращающаяся в большой теннис после рождения ребенка, располагается на данный момент на 270-м месте, молодая Юлия Готовко – на 334-м.

Первой ракеткой мира по-прежнему является японка Наоми Осака. На вторую строчку поднялась победительница «Ролан Гаррос» австралийка Эшли Барти, замыкает тройку лучших чешка Каролина Плишкова.

У мужчин первую строчку рейтинга с большим преимуществом удерживает серб Новак Джокович. Второе место занимает испанец Рафаэль Надаль, который в 12-й раз в карьере выиграл «Ролан Гаррос», третьим остается швейцарец Роджер Федерер. Лучший среди белорусов по-прежнему Илья Ивашко. Он занимает 125-е место в рейтинге ATP.

На этой неделе Арина Соболенко сыграет на турнире в голландском Хертогенбосе. Вера Лапко попробует свои силы в британском Ноттингеме.

 
 
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