Белоруска Арина Соболенко вернулась в топ-10 мирового теннисного рейтинга

Источник материала: Аргументы и факты

Белорусская теннисистка Арина Соболенко по итогам открытого чемпионата Франции поднялась на одну позицию в рейтинге WTA и вернулась в топ-10. Александра Саснович потеряла две строчки и занимает 36-е место, в сотне лучших еще одна белоруска – Виктория Азаренко (42).

Вера Лапко продолжает терять позиции и занимает сейчас 103-е место. Ольга Говорцова, возвращающаяся в большой теннис после рождения ребенка, располагается на данный момент на 270-м месте, молодая Юлия Готовко – на 334-м.

Первой ракеткой мира по-прежнему является японка Наоми Осака. На вторую строчку поднялась победительница «Ролан Гаррос» австралийка Эшли Барти, замыкает тройку лучших чешка Каролина Плишкова.

У мужчин первую строчку рейтинга с большим преимуществом удерживает серб Новак Джокович. Второе место занимает испанец Рафаэль Надаль, который в 12-й раз в карьере выиграл «Ролан Гаррос», третьим остается швейцарец Роджер Федерер. Лучший среди белорусов по-прежнему Илья Ивашко. Он занимает 125-е место в рейтинге ATP.

На этой неделе Арина Соболенко сыграет на турнире в голландском Хертогенбосе. Вера Лапко попробует свои силы в британском Ноттингеме.