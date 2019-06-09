Под Мстиславлем со стрельбой останавливали пьяного водителя

Инцидент произошел 9 июня ночью на 59-м км автодороги Чаусы - Мстиславль - граница России возле деревни Сапрыновичи.

Правоохранителям поступила информация, что водитель за рулем автомобиля Audi Q7 на российских номерах пьян. О мужчине известно, что ему 27 лет, он житель Смоленской области.

На неоднократные законные требования инспекторов ДПС об остановке, подаваемые с помощью сигнального громкоговорящего устройства и проблесковых маячков синего и красного цвета, водитель не отреагировал, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ МВД.

Для остановки автомобиля использовалось оружие.

В Полоцке столкнулись мотоцикл и МАЗ, пострадали два человека Подробнее