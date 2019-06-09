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Под Мстиславлем со стрельбой останавливали пьяного водителя

10.06.2019 10:52 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Под Мстиславлем со стрельбой останавливали пьяного водителя
Фото из открытых источников

Инцидент произошел 9 июня ночью на 59-м км автодороги Чаусы - Мстиславль - граница России возле деревни Сапрыновичи.

Правоохранителям поступила информация, что водитель за рулем автомобиля Audi Q7 на российских номерах пьян. О мужчине известно, что ему 27 лет, он житель Смоленской области. 

На неоднократные законные требования инспекторов ДПС об остановке, подаваемые с помощью сигнального громкоговорящего устройства и проблесковых маячков синего и красного цвета, водитель не отреагировал, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ МВД.

 Для остановки автомобиля использовалось оружие. 

Под Мстиславлем со стрельбой останавливали пьяного водителя
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