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Под Мстиславлем со стрельбой останавливали пьяного водителя
10.06.2019 10:52 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Инцидент произошел 9 июня ночью на 59-м км автодороги Чаусы - Мстиславль - граница России возле деревни Сапрыновичи.
Правоохранителям поступила информация, что водитель за рулем автомобиля Audi Q7 на российских номерах пьян. О мужчине известно, что ему 27 лет, он житель Смоленской области.
На неоднократные законные требования инспекторов ДПС об остановке, подаваемые с помощью сигнального громкоговорящего устройства и проблесковых маячков синего и красного цвета, водитель не отреагировал, сообщает
Для остановки автомобиля использовалось оружие.
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