Капитан «Бостона» стал самым возрастным защитником, забивавшим в финалах Кубка Стэнли

Источник материала: Tut.by

42-летний хоккеист «Бостона» Здено Хара, забросивший пятую шайбу в шестом матче решающей серии с «Сент-Луисом», стал самым возрастным защитником, забивавшим в финалах Кубка Стэнли, сообщает «Чемпионат» .



Здено Хара. Фото: Reuters

До сего дня дня этим достижением владел другой игрок «Бостона» и сборной Канады Рэй Бурк. Он забросил в играх на вылет сезона-2000/01, когда ему было 40 лет и 154 дня.

Словацкому ветерану Здено Харе на момент шестого матча с «блюзменами» было 42 года и 83 дня.

Как и легендарный Рэй Бурк, чей номер 77 выведен «Бостоном» из обращения в знак особого уважения, Здено Хара много лет играет за «Брюинз» на позиции защитника — с сезона-2006/07. В 2011 году словак стал обладателем Кубка Стэнли. Тогда обладатель трофея тоже определился в седьмой игре.