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В Минске на улице Кальварийской открытым пламенем горела квартира в жилом доме

10.06.2019 10:49 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Пожар в одной из квартир 10-этажного дома по улице Кальварийской потушен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сообщение на пульт дежурного поступило 10 июня в сегодня 9.47.

В Минске на улице Кальварийской открытым пламенем горела квартира в жилом доме

В Минске на улице Кальварийской открытым пламенем горела квартира в жилом доме

Тревогу забили соседи. Спасатели тут же выехали на место ЧП. К моменту прибытия огнем был охвачен балкон на 7 этаже. Частично пламя проникло в кухню.

Возгорание оперативно локализовали. Причина ЧП устанавливается. Пострадавших нет.

В Минске на улице Кальварийской открытым пламенем горела квартира в жилом доме

В Минске на улице Кальварийской открытым пламенем горела квартира в жилом доме

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Новости Беларуси. Пожар в одной из квартир 10-этажного дома по улице Кальварийской потушен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сообщение на пульт...
 
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