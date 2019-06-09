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В Минске на улице Кальварийской открытым пламенем горела квартира в жилом доме
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Пожар в одной из квартир 10-этажного дома по улице Кальварийской потушен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сообщение на пульт дежурного поступило 10 июня в сегодня 9.47.
Тревогу забили соседи. Спасатели тут же выехали на место ЧП. К моменту прибытия огнем был охвачен балкон на 7 этаже. Частично пламя проникло в кухню.
Возгорание оперативно локализовали. Причина ЧП устанавливается. Пострадавших нет.
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Новости Беларуси. Пожар в одной из квартир 10-этажного дома по улице Кальварийской потушен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сообщение на пульт...
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