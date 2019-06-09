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В водоёме в Кобринском районе утонул 6-летний мальчик
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Днём 9 июня в Кобринском районе утонул 6-летний ребёнок.
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В 16:10 из водоёма было извлечено тело мальчика. Спасатели провели реанимационные мероприятия, но спасти жизнь несовершеннолетнего не удалось. Прибывшие медики констатировали смерть ребёнка.
Летом 2019 года в реке Друть в Рогачёве утонул школьник.
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Новости Беларуси. Днём 9 июня в Кобринском районе утонул 6-летний ребёнок. Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на Брестскую областную организацию ОСВОД, примерно в 15:55...
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