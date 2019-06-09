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Размером со сливу. Под Могилёвом выпал крупный град
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 9 июня в Могилёве и Могилёвском районе прошли дожди с грозами и выпал крупный град.
В дачном посёлке Голынец градины были размером со сливу. Фото
Снимками крупных частиц льда также поделилась одна из пользовательниц Instagram.
«Под такое чудо мы вчера попали. В деревне. Кое-что побило, кое-что уцелело. Самая большая градина была 2.5 см. Но таял град быстро – тепло. А потом такая испарина была... Прям как в фильмах ужасов», –
10 июня в Беларуси будет переменная облачность, осадки ожидаются только в Гомельской области. Днём температура воздуха составит +24... +28°C.
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Новости Беларуси. 9 июня в Могилёве и Могилёвском районе прошли дожди с грозами и выпал крупный град. Фото: vk.com/ilovemogilev / Вадим Иванович В дачном посёлке...
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