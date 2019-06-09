﻿ «Кажется, это так легко: взял и прыгнул». Выставку фотографий «Закулисье побед» ко II Европейским играм открыли в Гомеле. 21.by
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«Кажется, это так легко: взял и прыгнул». Выставку фотографий «Закулисье побед» ко II Европейским играм открыли в Гомеле

10.06.2019 10:16 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Ко II Европейским играм в Гомеле приурочили выставку фотографий под говорящим названием «Закулисье побед». Она откроется 10 июня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Экспозиция рассказывает о непростом пути, который проходит в жизни каждый спортсмен.

«Кажется, это так легко: взял и прыгнул». Выставку фотографий «Закулисье побед» ко II Европейским играм открыли в Гомеле

30 черно-белых кадров, сделанных на тренировках юных гимнасток, это квинтэссенция большого труда как самого фотографа Евгения Змушко, так и его моделей: спортсменок, тренеров, родителей. В объектив попала напряженная закулисная жизнь соревнований, полная невероятных усердий. 

«Кажется, это так легко: взял и прыгнул». Выставку фотографий «Закулисье побед» ко II Европейским играм открыли в Гомеле

Ирина Яговдик, научный сотрудник Музея истории печати и фотографии:
Групповое фото: на переднем плане две девочки в прыжке, в полете. Необыкновенная фотография. Девчонки пластичны в этом полете. Их взгляды, куда они смотрят...

Кажется, это так легко: взял и прыгнул. На самом деле, сколько это порванных связок, боли, слез. Ну и радости с другой стороны, когда получают успех.

«Кажется, это так легко: взял и прыгнул». Выставку фотографий «Закулисье побед» ко II Европейским играм открыли в Гомеле

И поскольку выставка открывается в преддверии II Европейских игр, она дает зрителю повод еще раз задуматься о том, сколько труда вложено в каждую спортивную победу, в каждую медаль.

Любовь Черкашина: «Мы никогда не будем рассказывать до соревнований о каких-то медалях»

Люди в материале: Ирина Яговдик
«Кажется, это так легко: взял и прыгнул». Выставку фотографий «Закулисье побед» ко II Европейским играм открыли в Гомеле
Фото. Музей истории печати и фотографии в Гомеле
«Кажется, это так легко: взял и прыгнул». Выставку фотографий «Закулисье побед» ко II Европейским играм открыли в Гомеле
Фото. Музей истории печати и фотографии в Гомеле
«Кажется, это так легко: взял и прыгнул». Выставку фотографий «Закулисье побед» ко II Европейским играм открыли в Гомеле
Фото. Выставка фотографий «Закулисье побед» в Гомеле
«Кажется, это так легко: взял и прыгнул». Выставку фотографий «Закулисье побед» ко II Европейским играм открыли в Гомеле
Фото. Выставка фотографий «Закулисье побед» в Гомеле
«Кажется, это так легко: взял и прыгнул». Выставку фотографий «Закулисье побед» ко II Европейским играм открыли в Гомеле
Фото. Выставка фотографий «Закулисье побед» в Гомеле
«Кажется, это так легко: взял и прыгнул». Выставку фотографий «Закулисье побед» ко II Европейским играм открыли в Гомеле
Фото. Выставка фотографий «Закулисье побед» в Гомеле
«Кажется, это так легко: взял и прыгнул». Выставку фотографий «Закулисье побед» ко II Европейским играм открыли в Гомеле
Фото. Выставка фотографий «Закулисье побед» в Гомеле
«Кажется, это так легко: взял и прыгнул». Выставку фотографий «Закулисье побед» ко II Европейским играм открыли в Гомеле
Фото. Выставка фотографий «Закулисье побед» в Гомеле
«Кажется, это так легко: взял и прыгнул». Выставку фотографий «Закулисье побед» ко II Европейским играм открыли в Гомеле
Фото. Выставка фотографий «Закулисье побед» в Гомеле
«Кажется, это так легко: взял и прыгнул». Выставку фотографий «Закулисье побед» ко II Европейским играм открыли в Гомеле
Фото. Выставка фотографий «Закулисье побед» в Гомеле
«Кажется, это так легко: взял и прыгнул». Выставку фотографий «Закулисье побед» ко II Европейским играм открыли в Гомеле
Фото. Выставка фотографий «Закулисье побед» в Гомеле
«Кажется, это так легко: взял и прыгнул». Выставку фотографий «Закулисье побед» ко II Европейским играм открыли в Гомеле
Фото. Выставка фотографий «Закулисье побед» в Гомеле
«Кажется, это так легко: взял и прыгнул». Выставку фотографий «Закулисье побед» ко II Европейским играм открыли в Гомеле
Фото. Выставка фотографий «Закулисье побед» в Гомеле
«Кажется, это так легко: взял и прыгнул». Выставку фотографий «Закулисье побед» ко II Европейским играм открыли в Гомеле
Фото. Выставка фотографий «Закулисье побед» в Гомеле

 
Теги: Гомель
 
 
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Новости Беларуси. Ко II Европейским играм в Гомеле приурочили выставку фотографий под говорящим названием «Закулисье побед». Она откроется 10 июня, сообщили в...
 
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