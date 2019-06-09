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Вместо визы – билет. Безвизовый режим для болельщиков II Европейских игр начал действовать с 10 июня

10.06.2019 09:47 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Вместо визы – билет на II Европейские игры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С 10 июня ровно месяц будут действовать упрощенные правила въезда болельщиков спортивных соревнований.

Вместо визы – билет. Безвизовый режим для болельщиков II Европейских игр начал действовать с 10 июня

Для них действуют и послабления в процедуре регистрации: она вовсе не требуется для представителей России, Украины, Литвы, Латвии, Эстонии и Казахстана. Иностранным туристам из других стран, которые останавливаются в частных квартирах, можно зарегистрироваться на едином портале электронных услуг прямо в пункте пропуска. В гостиницах и хостелах эти хлопоты возьмет на себя персонал.

Отметим, до начала II Европейских игр остается 11 дней.

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Вместо визы – билет. Безвизовый режим для болельщиков II Европейских игр начал действовать с 10 июня

Вместо визы – билет. Безвизовый режим для болельщиков II Европейских игр начал действовать с 10 июня

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Новости Беларуси. Вместо визы – билет на II Европейские игры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С 10 июня ровно месяц будут действовать упрощенные правила...
 
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