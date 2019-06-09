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Запрет на посещение лесов введён в 13 районах Беларуси: какие области страны наиболее пожароопасны
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Запрет на посещение лесов введен в 13 районах Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Больше всего июньский зной дал о себе знать в Гомельской, Минской и Могилевской областях.
Долгожданные дожди миновали именно эти регионы, отмеченные на тревожной карте МЧС. По настоянию ведомства, в основном местными властями принимаются решения по введению и снятию запрета на посещение лесов. Нарушителей ожидает штраф.
Виновных в серьезном возгорании сейчас ищут в Пуховичском районе. Здесь более суток тушили лесной пожар. Спасателям потребовалась помощь с воздуха. Десятки тонн воды на очаги возгорания были сброшены с вертолета МИ-8.
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Новости Беларуси. Запрет на посещение лесов введен в 13 районах Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Больше всего июньский зной дал о себе знать в...
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