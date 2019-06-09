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В Витебске горел балкон в десятиэтажном доме. Рассматривается версия поджога
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Днём 9 июня в Витебске загорелся балкон в десятиэтажном доме.
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Огнём уничтожено имущество, закопчены стены и потолок. Выясняется причина пожара. Рассматривается версия поджога, устанавливаются подозреваемые.
МЧС напоминает, что выброшенный в окно окурок может упасть на чужой балкон и стать причиной пожара.
Летом 2019 года в Витебске загорелась квартира в трёхэтажке.
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Новости Беларуси. Днём 9 июня в Витебске загорелся балкон в десятиэтажном доме. По сведениям Витебского ОУМЧС, прибывшие спасатели установили, что пожар...
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