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В Антополе утонул рыбак - жена нашла тело в мелиоративном канале

10.06.2019 11:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

По словам председателя районного совета ОСВОД Виктора Кухарева, трагедия произошла 9 июня на территории мелиоративного канала, расположенного в 2 километрах от населенного пункта.

В Антополе утонул рыбак - жена нашла тело в мелиоративном канале

фото - иллюстрация

В этот день, около 5 утра, житель городского поселка, 1954 года рождения, отправился на рыбалку. Позже позвонил жене, сказал, что возвращается, но так и не появился дома. Около 17.00 супруга отправилась на его поиски и обнаружила в карьере тело утонувшего мужа.

Известно, что пенсионер являлся инвалидом 2-й группы, страдал болезнью Паркинсона и, по всей видимости, находясь на краю обрывистого берега, у него случился приступ. Это и стало причиной гибели рыбака, несмотря на то, что уровень воды в канале небольшой. Спиртные напитки житель Антополя не употреблял.

Это не единственный трагический случай, который произошел на водоемах области за последние дни. В жаркую погоду люди больше времени проводят у воды, а неосторожность, в свою очередь, ведет к неотвратимым последствиям. 7-летний ребенок утонул на озере в Кобринском районе, на Пинщине – мужчина пенсионного возраста, в Ивановском районе оборвалась жизнь 45-летнего рыбака. Избежать подобных случаев можно только неукоснительно соблюдая правила безопасного поведения на воде.

Как ни печально, в числе жертв неблагополучного отдыха на воде – маленькие дети. Уважаемые родители, Дрогичинский районный совет ОСВОД в очередной раз напоминает об опасности на водоемах и обращается с требованием не оставлять ваших детей без присмотра. Ребенок должен находится в шаговой доступности от взрослых. Только так вы сможете предотвратить беду.

 
 
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