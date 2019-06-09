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«Как в Триумфальную арку въезжаешь». Что уже изменилось и что появится в Бресте к миллениуму

10.06.2019 11:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Чуть больше, чем через три месяца – важнейшая дата в истории Бреста, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«Как в Триумфальную арку въезжаешь». Что уже изменилось и что появится в Бресте к миллениуму

Город отметит тысячный день рождения! Фестиваль «Город Света», ночной концерт в крепости, вечернее шоу на Гребном, международный парад оркестров. 

Эта клумба заиграет красками буквально через две-три недели. И таких по городу сотни. Не только в центре, но и там, куда редко ступает нога туриста. К 1000-летию готовятся все – строители, коммунальщики, обычные горожане. Нарядный вид юбиляра – дело общее.

«Как в Триумфальную арку въезжаешь». Что уже изменилось и что появится в Бресте к миллениуму

Ольга Шевелёва, рабочая зеленого строительства:
И девчата, и я стараемся, чтобы наш город был более красивый, современный.

«Как в Триумфальную арку въезжаешь». Что уже изменилось и что появится в Бресте к миллениуму

Луковичные цветы высадили еще в марте, сейчас пришла очередь однолетних. На улицах и аллеях вырастают вертикальные клумбы. Скоро появятся и розы. Для них дизайнеры отвели самые видные места.

«Как в Триумфальную арку въезжаешь». Что уже изменилось и что появится в Бресте к миллениуму

Петр Бутрим, корреспондент:
Всего к юбилею в Бресте высадят около 2 миллионов цветов. Это примерно в три раза больше, чем в 2018 году. Городской пейзаж раскрасят около 20 видов цветущих растений.

«Как в Триумфальную арку въезжаешь». Что уже изменилось и что появится в Бресте к миллениуму

«Как в Триумфальную арку въезжаешь». Что уже изменилось и что появится в Бресте к миллениуму

Еще больше оттенков, и все же главный цвет в городской палитре останется прежним. К озеленению в Бресте подошли основательно, и в то же время креативно. Корни пустили не только привычные породы деревьев, нашлось место и экзотике.

«Как в Триумфальную арку въезжаешь». Что уже изменилось и что появится в Бресте к миллениуму

Ольга Борисенко, главный ландшафтный архитектор Бреста:
В этом году мы решили поэкспериментировать и высадить интересные породы на территории города – магнолии, церсис, катальпы, тюльпановые деревья.

«Как в Триумфальную арку въезжаешь». Что уже изменилось и что появится в Бресте к миллениуму

И такая яркая картина открывается гостям прямо с порога. Вернее, с автовокзала. Он теперь под боком у старшего (почти на 150 лет) коллеги.

«Как в Триумфальную арку въезжаешь». Что уже изменилось и что появится в Бресте к миллениуму

Железнодорожным вокзалом можно любоваться в ожидании автобуса сквозь стеклянный фасад. Для пересадки с одного транспорта на другой далеко ходить уже не надо. Подарок к юбилею получился стильным и функциональным.

«Как в Триумфальную арку въезжаешь». Что уже изменилось и что появится в Бресте к миллениуму

Алексей Андреюк, главный архитектор проекта:
Как в Триумфальную арку въезжаешь, высаживаешься. И вот первое впечатление – светлое пространство. Потом –знакомство с городом, с гостеприимным городом Брестом – исторически так сложилось. Но в новом настроении: приподнятом, возвышенном, светлом.

«Как в Триумфальную арку въезжаешь». Что уже изменилось и что появится в Бресте к миллениуму

Проект автовокзала уникальный, потому что гармонично соединяет историю и современный дизайн. Такое решение сложного архитектурного ребуса пришлось по душе и пассажирам. Новый автовокзал готов встречать и провожать в месяц около 100 тысяч человек.

«Как в Триумфальную арку въезжаешь». Что уже изменилось и что появится в Бресте к миллениуму

Елена Токарчук, жительница Бреста:
Обслуживание – касс очень много. На старом вокзале касс мало было. И припарковаться есть где. Просторный, светлый – Европа!

Ближе к 1000-летию в Бресте ожидают небывалый наплыв гостей со всего мира. Туристический бум, можно сказать, уже набирает обороты. Джозеф Кейси из Нью-Йорка держит путь в Беловежскую пущу. В Беларуси он впервые, поэтому знакомство с попутными городами также в обязательной программе путешествия. 

«Как в Триумфальную арку въезжаешь». Что уже изменилось и что появится в Бресте к миллениуму

Джозеф Кейси, турист (США):
На мой взгляд, это прекрасный автовокзал. Светлый и очень много пространства здесь. Красивое место.

«Как в Триумфальную арку въезжаешь». Что уже изменилось и что появится в Бресте к миллениуму

Более презентабельный вид теперь и у визитной карточки областного центра – музея «Берестье». В 2018 году в раскоп древнего города заглянули больше 50 тысяч человек.

«Как в Триумфальную арку въезжаешь». Что уже изменилось и что появится в Бресте к миллениуму

Объект не имеет аналогов во всей Восточной Европе. Концепция «белорусского Карфагена» осталась прежней, а вот начинка обновилась. Часть экспозиции из-под крыши вынесли.

«Как в Триумфальную арку въезжаешь». Что уже изменилось и что появится в Бресте к миллениуму

Артём Брухан, главный специалист отдела культуры Брестского облисполкома:
Преобразился внешний вид этого объекта. Благоустроена территория, которая становится такой туристической рекреационной зоной. Не только для гостей нашего города, но и для местных жителей, которые могут приехать, отдохнуть на этих лавочках. Тема раскрывается не только древнего городища, но и Берестейского замка.

«Как в Триумфальную арку въезжаешь». Что уже изменилось и что появится в Бресте к миллениуму

В хорошем смысле не узнать и набережную. За год ее длина увеличилась в три раза. Появились арт-объекты, прокат лодок и катамаранов, уличные тренажеры и детская площадка.

«Как в Триумфальную арку въезжаешь». Что уже изменилось и что появится в Бресте к миллениуму

Анатолий Грицук, житель Бреста:
Каждый день мы здесь катаемся. Каждый день лучше и краше становится. Лавочки шикарные, сделали бесплатные тренажеры для детей.

«Как в Триумфальную арку въезжаешь». Что уже изменилось и что появится в Бресте к миллениуму

В будущем вдоль реки можно будет легко дошагать и до Брестской крепости, а пока – до старого городского сада, что уже много.

«Как в Триумфальную арку въезжаешь». Что уже изменилось и что появится в Бресте к миллениуму

Это место для прогулок было излюбленным у брестчан еще в первой половине XIX века. Традицию возродят. Парковую зону в порядок уже привели.

«Как в Триумфальную арку въезжаешь». Что уже изменилось и что появится в Бресте к миллениуму

Николай Власюк, главный архитектор Бреста:
Получается такое малое кольцо бульваров, парков, набережной центральной части города Бреста. Если это еще со временем оформить в непрерывный веломаршрут, получится очень достойный объект.

«Как в Триумфальную арку въезжаешь». Что уже изменилось и что появится в Бресте к миллениуму


Транспортные развязки, мосты, театр, очистные сооружения, школы, сады, спортивные площадки и десятки других важных объектов – к почтенной дате Брест подходит обновленным и помолодевшим.

Через западные ворота страны совсем скоро поедут гости и участники II Европейских игр. Любителей спорта юбиляру встречать первым. А первое впечатление, как известно, самое главное.

 
Теги: знакомства, Брест
 
 
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  Чуть больше, чем через три месяца – важнейшая дата в истории Бреста, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Город отметит тысячный день рождения! Фестиваль...
 
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