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«Как в Триумфальную арку въезжаешь». Что уже изменилось и что появится в Бресте к миллениуму
10.06.2019 11:38 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Чуть больше, чем через три месяца – важнейшая дата в истории Бреста, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Город отметит тысячный день рождения!
Эта клумба заиграет красками буквально через две-три недели. И таких по городу сотни. Не только в центре, но и там, куда редко ступает нога туриста. К 1000-летию готовятся все – строители, коммунальщики, обычные горожане. Нарядный вид юбиляра – дело общее.
Ольга Шевелёва, рабочая зеленого строительства:
Луковичные цветы высадили еще в марте, сейчас пришла очередь однолетних. На улицах и аллеях вырастают вертикальные клумбы. Скоро появятся и розы. Для них дизайнеры отвели самые видные места.
Петр Бутрим, корреспондент:
Еще больше оттенков, и все же главный цвет в городской палитре останется прежним. К озеленению в Бресте подошли основательно, и в то же время креативно. Корни пустили не только привычные породы деревьев, нашлось место и экзотике.
Ольга Борисенко, главный ландшафтный архитектор Бреста:
И такая яркая картина открывается гостям прямо с порога. Вернее, с автовокзала. Он теперь под боком у старшего (почти на 150 лет) коллеги.
Железнодорожным вокзалом можно любоваться в ожидании автобуса сквозь стеклянный фасад. Для пересадки с одного транспорта на другой далеко ходить уже не надо. Подарок к юбилею получился стильным и функциональным.
Алексей Андреюк, главный архитектор проекта:
Проект автовокзала уникальный, потому что гармонично соединяет историю и современный дизайн. Такое решение сложного архитектурного ребуса пришлось по душе и пассажирам. Новый автовокзал готов встречать и провожать в месяц около 100 тысяч человек.
Елена Токарчук, жительница Бреста:
Ближе к 1000-летию в Бресте ожидают небывалый наплыв гостей со всего мира. Туристический бум, можно сказать, уже набирает обороты. Джозеф Кейси из Нью-Йорка держит путь в Беловежскую пущу. В Беларуси он впервые, поэтому знакомство с попутными городами также в обязательной программе путешествия.
Джозеф Кейси, турист (США):
Более презентабельный вид теперь и у визитной карточки областного центра – музея «Берестье». В 2018 году в раскоп древнего города заглянули больше 50 тысяч человек.
Объект не имеет аналогов во всей Восточной Европе. Концепция «белорусского Карфагена» осталась прежней, а вот начинка обновилась. Часть экспозиции из-под крыши вынесли.
Артём Брухан, главный специалист отдела культуры Брестского облисполкома:
В хорошем смысле не узнать и набережную. За год ее длина увеличилась в три раза. Появились арт-объекты, прокат лодок и катамаранов, уличные тренажеры и детская площадка.
Анатолий Грицук, житель Бреста:
В будущем вдоль реки можно будет легко дошагать и до Брестской крепости, а пока – до старого городского сада, что уже много.
Это место для прогулок было излюбленным у брестчан еще в первой половине XIX века. Традицию возродят. Парковую зону в порядок уже привели.
Николай Власюк, главный архитектор Бреста:
Через западные ворота страны совсем скоро поедут гости и участники II Европейских игр. Любителей спорта юбиляру встречать первым. А первое впечатление, как известно, самое главное.
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Чуть больше, чем через три месяца – важнейшая дата в истории Бреста, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Город отметит тысячный день рождения! Фестиваль...
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