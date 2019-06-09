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В Кобринском районе на пожаре спасен мужчина
10.06.2019 11:38 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
09.06.2019 года в 13-27 в Кобринский РОЧС поступило сообщение о пожаре в жилом доме по адресу: Кобринский р-н, аг. Дивин, ул. Октябрьская.
По прибытии к месту вызова установлено, что дом закрыт на замок, изнутри идет дым.
Дом нежилой, деревянный, хозяин 1987 г.р., со слов матери, проживает в г. Бресте.
Звеном газодымозащитной службы в комнате на полу обнаружен и спасен хозяин домовладения, который с диагнозом «Острое ингаляционное отравление угарным газом, алкогольная интоксикация средней тяжести» госпитализирован в УЗ «Кобринская ЦРБ».
Пожар локализован и ликвидирован. Огнем повреждено имущество в помещении кладовой. Причина пожара устанавливается.
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09.06.2019 года в 13-27 в Кобринский РОЧС поступило сообщение о пожаре в жилом доме по адресу: Кобринский р-н, аг. Дивин, ул. Октябрьская. По прибытии к месту вызова...
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