В Кобринском районе на пожаре спасен мужчина

Источник материала: Виртуальный Брест

09.06.2019 года в 13-27 в Кобринский РОЧС поступило сообщение о пожаре в жилом доме по адресу: Кобринский р-н, аг. Дивин, ул. Октябрьская.





По прибытии к месту вызова установлено, что дом закрыт на замок, изнутри идет дым.





Дом нежилой, деревянный, хозяин 1987 г.р., со слов матери, проживает в г. Бресте.





Звеном газодымозащитной службы в комнате на полу обнаружен и спасен хозяин домовладения, который с диагнозом «Острое ингаляционное отравление угарным газом, алкогольная интоксикация средней тяжести» госпитализирован в УЗ «Кобринская ЦРБ».





Пожар локализован и ликвидирован. Огнем повреждено имущество в помещении кладовой. Причина пожара устанавливается.