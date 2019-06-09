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В Кобринском районе на пожаре спасен мужчина

10.06.2019 11:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

09.06.2019 года в 13-27 в Кобринский РОЧС поступило сообщение о пожаре в жилом доме по адресу: Кобринский р-н, аг. Дивин, ул. Октябрьская.

В Кобринском районе на пожаре спасен мужчина

По прибытии к месту вызова установлено, что дом закрыт на замок, изнутри идет дым.

В Кобринском районе на пожаре спасен мужчина

Дом нежилой, деревянный, хозяин 1987 г.р., со слов матери, проживает в г. Бресте.

В Кобринском районе на пожаре спасен мужчина

Звеном газодымозащитной службы в комнате на полу обнаружен и спасен хозяин домовладения, который с диагнозом «Острое ингаляционное отравление угарным газом, алкогольная интоксикация средней тяжести» госпитализирован в УЗ «Кобринская ЦРБ».

В Кобринском районе на пожаре спасен мужчина

Пожар локализован и ликвидирован. Огнем повреждено имущество в помещении кладовой. Причина пожара устанавливается.

 
Теги: Брест
 
 
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  09.06.2019 года в 13-27 в Кобринский РОЧС поступило сообщение о пожаре в жилом доме по адресу: Кобринский р-н, аг. Дивин, ул. Октябрьская. По прибытии к месту вызова...
 
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