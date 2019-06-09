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9 июня стало самым жарким днем в Беларуси в нынешнем году

10.06.2019 11:15 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

9 июня стало самым жарким днем в Беларуси в нынешнем году
Фото из открытых источников

По информации TUT.by, 5 июня в Могилеве и Борисове воздух прогрелся до +30,2 градуса, 6 июня в Березино – до 31,4 тепла, 7 июня в Могилеве и 8 июня в Брагине – до +31,1ºC, 9 июня в Брагине – до 32,1ºC. Таких теплых дней в 2019 году еще не было.

9 июня стало самым жарким днем в Беларуси в нынешнем году До 29 градусов тепла прогнозируется синоптиками в Беларуси 10 июня

Во всех вышеназванных городах обновились температурные максимумы дня. Самому старому рекорду 71 год (7 июня 1948 года в Могилеве было +30,9ºC). Рекорду, побитому 8 июня в Брагине, было всего четыре года (+31ºC в 2015 году). 9 июня в этом райцентре пал рекорд 30-летней давности (+31,2ºC).

10 июня, по прогнозу Белгидромета, максимальная температура не превысит +30ºC градусов. Осадки ожидаются только в Могилевской и Гомельской областях.

 
Теги: Могилев
 
 
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