9 июня стало самым жарким днем в Беларуси в нынешнем году

По информации TUT.by , 5 июня в Могилеве и Борисове воздух прогрелся до +30,2 градуса, 6 июня в Березино – до 31,4 тепла, 7 июня в Могилеве и 8 июня в Брагине – до +31,1ºC, 9 июня в Брагине – до 32,1ºC. Таких теплых дней в 2019 году еще не было.

Во всех вышеназванных городах обновились температурные максимумы дня. Самому старому рекорду 71 год (7 июня 1948 года в Могилеве было +30,9ºC). Рекорду, побитому 8 июня в Брагине, было всего четыре года (+31ºC в 2015 году). 9 июня в этом райцентре пал рекорд 30-летней давности (+31,2ºC).

10 июня, по прогнозу Белгидромета, максимальная температура не превысит +30ºC градусов. Осадки ожидаются только в Могилевской и Гомельской областях.