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9 июня стало самым жарким днем в Беларуси в нынешнем году
10.06.2019 11:15 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
По информации
Во всех вышеназванных городах обновились температурные максимумы дня. Самому старому рекорду 71 год (7 июня 1948 года в Могилеве было +30,9ºC). Рекорду, побитому 8 июня в Брагине, было всего четыре года (+31ºC в 2015 году). 9 июня в этом райцентре пал рекорд 30-летней давности (+31,2ºC).
10 июня, по прогнозу Белгидромета, максимальная температура не превысит +30ºC градусов. Осадки ожидаются только в Могилевской и Гомельской областях.
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Почти неделю максимальная температура воздуха в Беларуси превышает 30 градусов тепла.
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