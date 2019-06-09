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Обед для огорода. Как правильно подкармливать растения в июне

10.06.2019 11:09 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Обед для огорода. Как правильно подкармливать растения в июне
shutterstock.com

Рассказывает садовник, телеведущая Ольга ВОРОНОВА.

Огород: выбираем навоз и золу

— После высадки овощных культур в грунт или теплицу их надо периодически подкармливать. Лучше — каждые две недели. Самое эффективное натуральное удобрение для огородных культур — навоз: в нём в легкодоступной для растений форме содержатся органические вещества, азот, фосфор, калий, кальций и магний.

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Капусту и кабачки, томаты и огурцы подкармливаем разведённым в воде навозом. Используйте отстоявшуюся на улице воду, чтобы корневая система не получила шок от перепада температур.

Корнеплоды — свёклу, картофель, морковь и другие — лучше всего подпитать золой, растворённой в воде.

Если подкармливаете огород «химией», будьте осторожны. Минеральные фосфорно-калийные удобрения перед внесением лучше растворить в воде — не надо сыпать их в сухом виде в прикорневую зону.

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Сад: увеличим количество плодов

У садоводов существует крепкое убеждение — подкармливать в начале лета груши и яблони азотными подкормками. Но это неверно. Азот влияет на развитие вегетативной массы, препятствует обильному цветению, а значит, меньше завяжется плодов и скудным будет урожай.

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В инструкциях часто предлагают сыпать минеральную подкормку в почву прикорневой зоны растения. Но часто такое внесение приводит к «сжиганию» корней. Применять подобную технологию могут только опытные садоводы. Самый безопасный способ — проводить подкормку «по листьям». Их особое строение позволяет усвоить ровно столько питательных веществ, сколько требуется растению.

Цветник: пересаживать разрешается

В июне многие цветоводы занимаются перепланировкой цветника. Итак, если вы завершили эту важную работу, подкормите куртины спустя две недели после посадки. Комплексные минеральные удобрения помогут растениям быстро восстановиться и прийти в форму. Цветущие представители укоренятся, отрастят побеги и листья, обильно зацветут. В этом случае уместна та же самая рекомендация, что и для сада: подкормите цветник «по листьям».

Важно! Если вы всё же решили внести удобрения в жидком виде, то перед внесением хорошо пролейте почву.

Обед для огорода. Как правильно подкармливать растения в июне
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Июнь — месяц, когда всё посажено, а мы наслаждаемся растениями и ждём урожая. Чтобы он удался на славу, огород, сад и цветник нужно подкормить.
 
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