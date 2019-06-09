Беларусы требовали запретить пластиковую упаковку в магазинах. Чиновники: «Нет аналогов»

Источник материала: KYKY

Беларусы требовали запретить принудительное использование полиэтиленовых пакетов. Они разместили соответствующую петицию на сайте «Удобный город», ее подписали 1229 человек. 29 мая обращение отправили в Министерство антимонопольного регулирования и торговли. Чиновники прислали неутешительный ответ.

Чего хотели беларусы

Беларусы выразили недовольство, что в нашей стране к пластику относятся халатно и нерационально: пакеты раздают бесплатно, вся пластиковая продукция дешевая, нет биоразлагаемых аналогов. В качестве перерабатываемого сырья пакеты используют редко. Их изготавливают из нефти и газа, что ведет к истощению природных ресурсов. А полиэтилен, основной компонент пластиковых пакетов, в воде разлагается до 450 лет, а земле – до тысячи лет.

Для сравнения обратившиеся привели опыт стран, которые успешно борются с целлофаном. Так, в Дании ввели налог на бесплатную раздачу полиэтиленовых пакетов, из-за чего спрос на них упал на 90%. В магазинах Финляндии установили автоматы для переработки пластика, а в Италии и Австралии и вовсе запретили использовать полиэтиленовые пакеты. В связи с этим беларусы предложили: полностью отказаться от пакетов из полиэтилена (в том числе и для производства), а также позволить покупателям самостоятельно выбирать, в какую тару упаковывать товар (например, в свою).

Что ответили

Ответ пришел за подписью первого замминистра Артура Карповича. Беларусам объяснили, что продавец сам определяет вид потребительской упаковки – так, чтобы она гарантировала сохранность качества товара. Затраты на покупку бесплатной для покупателя упаковки организации берут на себя. А так как бумажные пакеты почти в восемь раз дороже полиэтиленовых, предприятиям выгодно предлагать последние. Иначе это сильно уменьшит их прибыль, как результат – им придется повысить розничные цены.

Чиновники подчеркнули, что не всю продукцию можно упаковать в бумажные пакеты, в то время как сами пакеты выдерживают меньшую нагрузку. С их слов, на рынке нет достойных аналогов: по механическим показателям, герметичности и стоимости. «Считаем, что введение запрета на использование в торговых объектах полиэтиленовых пакетов для упаковывания товаров является преждевременным», – значится в документе.