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Минский акселератор для стартапов запартнёрился с Google

10.06.2019 10:10 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Акселератор для стартапов TechMinsk, созданный в 2013 году, запартнерился с Google. Об этом сообщает dev.by.

TechMinsk за последнее время обучил более 120 учеников по девяти программам. Его выпускники стали учредителями таких компаний, как MSQRD, PandaDoc и FriendlyData. Теперь ребята подписали партнерское соглашение с Google: в рамках программы Google Launchpad технологическим организациям из Беларуси откроют доступ к передовым технологиям Google для поддержки стартапов.

Глава департамента Google по развитию глобального партнерства и исследованиям Кевин О’Тул подчеркнул, что рад сотрудничеству с TechMinsk. Он также сделал акцент на том, что Google не приобретает долю стартапов акселератора, но развивает компании в долгосрочной перспективе. 

 
 
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Акселератор для стартапов TechMinsk, созданный в 2013 году, запартнерился с Google. Об этом сообщает dev.by. TechMinsk за последнее время обучил более 120 учеников по девяти...
 
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