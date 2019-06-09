Минский акселератор для стартапов запартнёрился с Google

Источник материала: KYKY

Акселератор для стартапов TechMinsk, созданный в 2013 году, запартнерился с Google. Об этом сообщает dev.by.

TechMinsk за последнее время обучил более 120 учеников по девяти программам. Его выпускники стали учредителями таких компаний, как MSQRD, PandaDoc и FriendlyData. Теперь ребята подписали партнерское соглашение с Google: в рамках программы Google Launchpad технологическим организациям из Беларуси откроют доступ к передовым технологиям Google для поддержки стартапов.

Глава департамента Google по развитию глобального партнерства и исследованиям Кевин О’Тул подчеркнул, что рад сотрудничеству с TechMinsk. Он также сделал акцент на том, что Google не приобретает долю стартапов акселератора, но развивает компании в долгосрочной перспективе.