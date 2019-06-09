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Минский акселератор для стартапов запартнёрился с Google
Источник материала: KYKY>
Акселератор для стартапов TechMinsk, созданный в 2013 году, запартнерился с Google. Об этом
TechMinsk за последнее время обучил более 120 учеников по девяти программам. Его выпускники стали учредителями таких компаний, как MSQRD, PandaDoc и FriendlyData. Теперь ребята подписали партнерское соглашение с Google: в рамках программы Google Launchpad технологическим организациям из Беларуси откроют доступ к передовым технологиям Google для поддержки стартапов.
Глава департамента Google по развитию глобального партнерства и исследованиям Кевин О’Тул подчеркнул, что рад сотрудничеству с TechMinsk. Он также сделал акцент на том, что Google не приобретает долю стартапов акселератора, но развивает компании в долгосрочной перспективе.
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Акселератор для стартапов TechMinsk, созданный в 2013 году, запартнерился с Google. Об этом сообщает dev.by. TechMinsk за последнее время обучил более 120 учеников по девяти...
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