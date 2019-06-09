ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Ущербный проект». Мэр Бреста позвал противников завода с площади на переговоры

10.06.2019 09:41 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

Жители Бреста традиционно протестуют против возведения завода АКБ. Каждое воскресенье они собираются на площади Ленина и обмениваются новой информацией о строительстве. Вчера, 9 июня, во время очередной «акции» к ним подошли сотрудники горисполкома и пригласили на диалог с местными властями. Об этом сообщает TUT.by.

30-минутный разговор прошел в конференц-зале областного комитета Федерации профсоюзов. С беларусами общался мэр Бреста Александр Рогачук и зампреда Брестского облисполкома Геннадий Борисюк. Число собравшихся – около 250 человек. 

«На данный момент идет процесс пусконаладки завода. На мой взгляд, он значительно затянулся, что у всех вызывает абсолютно логичные вопросы по качеству проектирования с теми параметрами, которые заявлял инвестор. <…> Теперь, когда завод вступил в стадию начала производства, есть четкий инструментарий посмотреть, получилось ли что-то у этого инвестора, будет ли завод работать вообще и если есть какие-то значительные отклонения, то как его закрыть», – пояснил Рогачук. 

Мэр также высказался насчет копии резонансной записки, попавшей в интернет. В ней речь шла о том, что завод превысил нормативный объем вредных выбросов. Рогачук подтвердил: это официальный документ, который показывает «ущербность» проекта. А Министерство охраны окружающей среды начало административный проект в отношении АКБ, поэтому оснований для запуска завода пока нет.

Стороны сошлись на том, что из протестного движения соберутся десять человек. В эту среду, 12 июня, они встретятся с председателем облисполкома Анатолием Лисом, чтобы обсудить вопросы АКБ. Напоследок Александр Рогачук отметил: если выявят нарушения, то аккумуляторный завод работать не будет. «Неужели вы думаете, что я хочу войти в историю не как мэр, который город подремонтировал к 1000-летию, а как строитель аккумуляторного завода?» – подытожил мэр.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Жители Бреста традиционно протестуют против возведения завода АКБ. Каждое воскресенье они собираются на площади Ленина и обмениваются новой информацией о...
 
Новости дня
Новости разные
 
Начал действовать безвизовый режим для гостей II Европейских игр
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
10.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Герой працы
Вороновская газета
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика