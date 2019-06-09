«Ущербный проект». Мэр Бреста позвал противников завода с площади на переговоры

Источник материала: KYKY

Жители Бреста традиционно протестуют против возведения завода АКБ. Каждое воскресенье они собираются на площади Ленина и обмениваются новой информацией о строительстве. Вчера, 9 июня, во время очередной «акции» к ним подошли сотрудники горисполкома и пригласили на диалог с местными властями. Об этом сообщает TUT.by.

30-минутный разговор прошел в конференц-зале областного комитета Федерации профсоюзов. С беларусами общался мэр Бреста Александр Рогачук и зампреда Брестского облисполкома Геннадий Борисюк. Число собравшихся – около 250 человек.

«На данный момент идет процесс пусконаладки завода. На мой взгляд, он значительно затянулся, что у всех вызывает абсолютно логичные вопросы по качеству проектирования с теми параметрами, которые заявлял инвестор. <…> Теперь, когда завод вступил в стадию начала производства, есть четкий инструментарий посмотреть, получилось ли что-то у этого инвестора, будет ли завод работать вообще и если есть какие-то значительные отклонения, то как его закрыть», – пояснил Рогачук.

Мэр также высказался насчет копии резонансной записки, попавшей в интернет. В ней речь шла о том, что завод превысил нормативный объем вредных выбросов. Рогачук подтвердил: это официальный документ, который показывает «ущербность» проекта. А Министерство охраны окружающей среды начало административный проект в отношении АКБ, поэтому оснований для запуска завода пока нет.

Стороны сошлись на том, что из протестного движения соберутся десять человек. В эту среду, 12 июня, они встретятся с председателем облисполкома Анатолием Лисом, чтобы обсудить вопросы АКБ. Напоследок Александр Рогачук отметил: если выявят нарушения, то аккумуляторный завод работать не будет. «Неужели вы думаете, что я хочу войти в историю не как мэр, который город подремонтировал к 1000-летию, а как строитель аккумуляторного завода?» – подытожил мэр.