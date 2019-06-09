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Евросоюз признал легитимным новое правительство Молдовы

10.06.2019 10:18 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Евросоюз приветствует формирование правящей коалиции в парламенте Молдовы и признает легитимным избранное депутатами правительство.

Об этом говорится в официальном заявлении еврокомиссара по вопросам расширения блока Йоханнеса Хана и верховного представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерики Могерини, опубликованном 9 июня на сайте Европейской службы внешних связей, пишет reform.by
ЕС положительно оценивает принятые 8 июня парламентом Молдовы решения — это касается и формирования правительственной коалиции.


«Европейский союз готов работать с демократически легитимным правительством на основе взаимной приверженности реформам и основным принципам, закрепленным в нашем Соглашении об ассоциации. Уважение верховенства закона и демократии должно оставаться основой наших отношений. Это также прежде всего то, чего ожидают и заслуживают граждане Республики Молдова», — говорится в заявлении.

Сейчас в Молдове сложилась напряженная политическая ситуация. Напомним, депутаты парламента, избранные на выборах еще 24 февраля, не смогли в трехмесячный срок сформировать правящую коалицию и избрать правительство. Конституционный суд Молдовы вчера заявил, что срок истек 7 июня, и потребовал от президента Игоря Додона распустить парламент и назначить досрочные выборы. Додон заявил, что пока не будет подписывать указ о роспуске парламента, а в понедельник соберет парламентские фракции для консультаций.

После этого в тот же день парламент собрался на экстренное заседание и депутаты смогли договориться — пророссийская Партия социалистов и проевропейский блок ACUM подписали политическое соглашение для борьбы с олигархами и сформировали коалицию. Затем депутаты избрали спикером парламента главу Партии социалистов Зинаиду Гречаную, а премьер-министром — главу партии PAS Майю Санду.

Однако Конституционный суд еще до конца заседания назвал эти решения парламента нелегитимными, как и любые другие, принятые с 8 июня и позже, так как, по мнению КС, после 7 июня парламент должен был быть распущен. Однако полномочия депутатских мандатов истекают только 9 июня, и по другим мнениям все решения парламента до этого дня являются легитимными.


 9 июня, Конституционный суд заявил о временном отстранении Игоря Додона от должности президента из-за его отказа распустить парламент и назначил исполняющим его обязанности действующего премьер-министра Павла Филипа. Тот по требованию КС подписал указ о роспуске парламента и о назначении досрочных парламентских выборов на 6 сентября.

Дипломаты из США и России, присутствовавшие 8 июня на экстренном заведании парламента, поддержали стремление депутатов создать коалицию, чтобы разрешить политический кризис, и вот сегодня аналогичное заявление сделал Евросоюз.

Представители ЕС также призвали политические силы Молдовы к спокойствию, сдержанности и диалогу:

«Диалог между демократически избранными представителями должен оставаться ключом к разрешению нынешнего политического кризиса», — подчеркнули в своем заявлении Хан и Могерини.


 
 
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Евросоюз приветствует формирование правящей коалиции в парламенте Молдовы и признает легитимным избранное депутатами правительство.
 
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