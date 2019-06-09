Зачем Шуневич заставляет подчиненных вешать свои портреты? И какими документами регламентируется эта странная традиция?





Генерал-лейтенант милиции в запасе Мечислав Гриб говорит, что специальных документов, которые рекомендовали бы вешать портреты министра, у милиционеров нет.





«Однако в советские времена некоторые в своих кабинетах все же вешали фотографии тогдашнего министра внутренних дел СССР Николая Щелокова, -- вспоминает Мечислав Иванович. -- А вот фотографии нашего министра внутренних дел Виктора Пискарева – нет.





Но и по поводу Щелокова не было никакого принуждения, специальных указаний из политических управлений или отделов. Хотя, должен заметить, что в мое время и не в каждом отделе были портреты министра внутренних дел СССР. Другое дело -- портреты генерального секретаря ЦК КПСС. Это был обязательный атрибут!





Но я в этом смысле поддерживаю нынешнего президента Украины Владимира Зеленского, который сказал, что не надо вещать его портреты. Президент – это не Бог, не царь и не герой. И не икона, на которую нужно молиться. А уж министр внутренних дел – и подавно!”









В кабинете бывшего начальника минского ОМОНа полковника Юрия Подобеда много лет был портрет министра внутренних дел Юрия Сивакова. Правда, не на стенке висел, а лежал под стеклом на столе. Причем Подобед хранил эту фотографию даже тогда, когда Сиваков уже ушел в поста министра внутренних де.





«Просто я уважаю этого человека», -- объясняет Подобед.





По поводу изображений министра на стенах экс-начальник ОМОНа говорит с улыбкой: «Если министр хороший, почему его не повесить?».













Портрет генерал-лейтенанта Юрия Сивакова, который в свое время командовал внутренними войсками МВД, а затем возглавлял МВД, был не только у Подобеда. Фото Сивакова висели почти во всех милицейских кабинетах, а еще -- в некоторых воинских частях. Зачем?





«Наверное, некоторые люди по природе устроены так: понимая, что свою фотографию на надгробии не увидят, хотят видеть свои портреты при жизни, – объясняет генерал. -- Поэтому и художники во все времена писали портреты руководителей.





Люди, которые выбиваются в большие начальники, как правило, честолюбивые. И если начальник делает вид, что не замечает своих портретов, то подчиненные начинают лепить их где надо и где не надо. В мои времена это было особенно выра но. Мои фотографии помощники льтмахеры действительно лепили везде. Но эта эпидемия, наверное, была, есть и будет. Редко кто сразу, как тот же Зеленский, категорически запрещает и пресекает попытки при жизни и при должности вещать портреты.





Каких-то нормативно-правовых актов, которые четко бы регламентировали бы наличие портретов министра внутренних дел на стенах, я не припомню. Есть лишь разнарядка насчет портретов главы государства – какие должны быть официальные. А остальные, в зависимости от уровня своей культуры, вешают свой портрет или рядом с президентом, или напротив президента. Но обязательно на видном месте!





Мне нравится, как Назарбаев сказал: мне хотелось бы, чтобы следующие поколения не спрашивали, чей это памятник, а удивлялись: почему ему до сих пор памятник не поставили?”





Министр обороны Беларуси в 1992 – 1994 годах Павел Козловский говорит, что в его времена в Министерстве обороны был договор: портреты военных начальников в кабинетах не вешать. Вместо них на стенах висели пейзажи.









“В Министерстве обороны есть общая фотогалерея всех министров, начиная со времен независимости Беларуси, -- говорит Павел Козловский. – Вешать портреты действующего министра – я этого не разделяю…





При мне в кабинетах висели пейзажи. А в советские времена на стенах были портреты генсека – почти во всех кабинетах.





Когда была образована белорусская армия, мы договорились портреты военачальников заменить пейзажами. Портретов Кебича или Шушкевича тоже никто не вешал.





А сейчас же принято так: какой-то фуршет после торжественного мероприятия – первый тост за главнокомандующего, гип-гип-ура! Это и в МВД так, и в Министерстве обороны…”





Кстати, в Министерстве обороны, когда создавали общую галерею министров, идеологи думали и советовались, вещать ли вместе со всеми портрет Павла Козловского. Все-таки оппозиционер, уходил с должности со скандалом. Но в итоге решили, что ничего криминального в этом нет – в конце концов, это история.





Бывший министр труда Беларуси Александр Соснов говорит, что его портреты никогда не висели в кабинетах подчиненных.





“Да вы что?! Если бы висел, так я подчиненных уволил бы! Это только у деревенских парней амбиции перехлестывают. А если есть какие-то рекомендации, то это просто маразм. Кому такое в голову могло прийти? Нормальные люди до такого не могут додуматься…”







