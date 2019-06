Как португальский хакер вывел на чистую воду Роналду, «Манчестер Сити» и весь европейский футбол

Именно Football Leaks первым бросил вызов безнаказанным мировым грандам и пролил свет на скрытую неприглядную сторону футбола. Именно с подачи Football Leaks было расследовано обвинение в изнасиловании против Криштиану Роналду. Именно благодаря Football Leaks Роналду получил условный тюремный срок за неуплату налогов. Именно из-за Football Leaks «Манчестер Сити» грозит удаление из Лиги Чемпионов.

За сайтом стоял один-единственный человек — 30-летний, в данный момент ожидающий приговора в тюрьме Португалии: ему грозит до 10 лет лишения свободы. Несмотря на заключение, его дело продолжается: Пинту предоставил журналистам более 70 миллионов внутренних документов компаний и клубов, которые в течение десятков лет вели нечестный бизнес — и это лишь 14% от собранной им базы. The New Yorkerвсю историю Football Leaks, встретился с десятками экспертов и самим Пинту в попытке выяснить, как простому португальскому парню без IT-образования удалось взломать лучшие футбольные клубы мира, а главное — зачем ему это было нужно. The Insider предлагает полный перевод статьи.