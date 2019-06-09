Назаров: «У нас с братьями-белорусами одна экономика, но, увы, два хоккея»









«Я действительно был в апреле в Нур-Султане на чемпионате мира в дивизионе 1 А, где поддерживал две сборные — Казахстана и Беларуси. Еще до старта турнира говорил в интервью, что именно эти команды возьмут две путевки в элиту. К счастью, так и произошло. Что касается встреч, то ни с представителями Казахстана, ни с представителями Беларуси по рабочим темам не общался. Но было очень приятно увидеть Аскара Узукпаевича

Мамина, куратора «Барыса» и всего казахстанского хоккея, который недавно был назначен на большой государственный пост — премьер-министра Казахстана. Годы работы с Маминым в Астане, когда клуб открывал одну из самых современных арен в мире — «Барыс Арену», вспоминаю с ностальгией.





Слухи о моих переговорах с минским «Динамо»? Давайте по порядку. Во-первых, в Минске есть все условия для плодотворной работы и регулярного участия «Динамо» в плей-офф КХЛ — современная инфраструктура, отличная арена, рекордная в КХЛ зрительская аудитория. Ни один профессиональный тренер от предложения помочь «Динамо» не откажется. Во-вторых, это в экономике у России и Беларуси Союзное государство и налаженные связи. К сожалению, о хоккее этого пока не скажешь. В России есть культ национальной сборной, а «Красная машина» стала узнаваемым мировым брендом. Беларусь в этом плане, на мой взгляд, пока еще остается в прошлом веке. Это сказывается на результатах как «Динамо», которое уже позабыло о плей-офф КХЛ, так и национальной сборной, которая опустилась во второй по счету дивизион. То есть у нас с братьями-белорусами одна экономика, но, увы, два хоккея.









Как и в России, хоккей в Беларуси — президентский вид спорта. Когда первый человек страны встает на коньки и регулярно забивает голы в ворота соперника, то это огромный бонус для всего вида спорта. Но это и огромное давление на всех руководителей и подчиненных. Которое в некоторых случаях выливается, как говорят в хоккее, в «Имбурде» — имитацию бурной деятельности. В результате в Беларуси мы видим, что один менеджер, желая прикрыться зарубежной фамилией, привозит одного североамериканца за другим, главная задача которых выжить и дать быстрый результат. Другой менеджер, наоборот, садится за коррупцию. Кстати, в России все это мы наблюдали тоже — в девяностые годы. В итоге у наших соседей потерян целый пласт молодых хоккеистов, которые в последние годы появлялись в «Динамо» лишь эпизодически. Я видел это, когда приезжал в Минск и со СКА, и с «Барысом», и с «Нефтехимиком». Впрочем, учитывая огромную любовь к хоккею в Белару , молодежную вертикаль можно перезапустить достаточно быстро. Но для этого надо проявить жесткость — в том числе к имитации и пустым словам.



