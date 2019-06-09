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Дальнобойщика с инсультом самолетом транспортировали из Италии в Беларусь

10.06.2019 09:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

56-летнего белорусского дальнобойщика из Ивенца Ивана Зеньковича, у которого в рейсе в Италии случился инсульт, силами страховой компании транспортировали в Беларусь в субботу, 8 июня.



— В пятницу нам сообщили из Белгосстраха, что после обеда в субботу папу эвакуируют в Минск на самолете, — сообщила дочь дальнобойщика, Алина Зенькович. — Действительно, на следующий день после обеда приехал украинский врач из Киева — он специализируется на транспортировке больных, его нанял Белгосстрах. Вместе с папой на Mercedes бизнес-класса они поехали в аэропорт, а оттуда прямым рейсом полетели в Минск. Самолет был совершенно пустой: в нем были только доктор и отец.

В Национальном аэропорту «Минск» пациента встречала машина скорой помощи. Прямо с самолета больного дальнобойщика доставили в Минскую областную больницу, где его ждали медики и встречали родные.

— Все хорошо закончилось. Папа чувствует себя нормально, получает лечение. Жаль только, что чтобы заслужить нормальное отношение к себе, нужно было потратить столько усилий, энергии, нервов, вмешивать СМИ и консула Беларуси в Италии. После статьи в СМИ мне начали звонить и писать незнакомые люди — предлагали помощь. Благодаря им мы с отцом не чувствовали себя одними в чужой стране, понимали — если нам не помогут страховщики, то обязательно поможет кто-то более отзывчивый…


Напомним, 24 мая у водителя-дальнобойщика из Ивенца 56-летний Ивана Зеньковича случился инсульт, в это время мужчина находился в рейсе в Италии. Первую помощь ему оказали в больнице города Тольмедзо. Водитель был застрахован в компании «Белгосстрах», предполагалось, что когда позволит состояние, его доставят на родину для дальнейшего лечения. Когда прошло 10 дней, а мужчину не транспортировали домой, забила тревогу Алина, дочь водителя. Она сообщила, что страховщики поначалу собирались эвакуировать ее отца на родину, а потом отказались это делать.

В Белгосстрахе AUTO.TUT.BY пояснили, что долго ждали документов о пациенте из итальянской клиники, к тому же надо было исключить неблагоприятные последствия для Ивана во время транспортировки, поэтому ее пришлось немного отложить.


 
Теги: Минск
 
 
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56-летнего белорусского дальнобойщика из Ивенца Ивана Зеньковича, у которого в рейсе в Италии случился инсульт, силами страховой компании транспортировали в...
 
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