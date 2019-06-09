А вы посидите в сторонке. Как первая чернокожая актриса получала «Оскар»

На премии «Оскар» что-то регулярно происходит в первый раз. Сейчас. Конечно, пореже, но в 1930-40-е годы какие-то рекорды ставились чуть ли не на каждой церемонии. И одним из таких достижений стало первое вручение премии чернокожему актеру. Вернее, актрисе — 45-летней Хэтти Макдэниел, которая сыграла Мамушку в знаменитой драме «Унесенные ветром».
Кто такая Хэтти Макдэниел?
Она родилась в негритянской семье в Канзасе в 1895 году и была самой младшей из 13-и детей бывшего солдата «цветных» частей Соединенных Штатов в американской Гражданской войне; закончила East High School в Денвере (штат Колорадо), работала в шоу своих братьев, которые исполняли негритянские песни, и пробовала сама сочинять песни. После смерти одного из братьев их группа перестала пользоваться популярностью, и Хэтти — после нескольких лет простоя — присоединилась к ансамблю чернокожих исполнителей Professor George Morrison’s Melody Hounds. В 20-е казалось, что Хэтти Макдэниел может стать успешной певицей — она даже записывалась на Okeh Records и Paramount Records, её приглашали на радио (первую среди чернокожих певиц). Впрочем, из десятка различных сессий звукозаписи было выпущено всего четыре, а окончательно надежда на эту карьеру рухнула с началом Великой депрессии.
Макдэниел пришлось работать горничной и официанткой; правда, она умудрялась иногда выходить на сцену ресторана, в котором работала, но в итоге все же решилась перебраться в Лос-Анджелес. Брат помог ей устроиться на радио; она вела своё шоу, в котором изображала властную служанку, которая постоянно забывала своё место — зрителям этот образ нравился. Но денег это шоу всё равно приносило мало.
Служанка в кино
Карьера Хэтти Макдэниел в кино началась в 30-е с ролей всё тех же горничных; её часто даже не упоминали в титрах. Да и быстро стало понятно, что ничего большего, чем амплуа «черной служанки», ей не светит. Не в Голливуде 30-х, во всяком случае.
Впрочем, она не сдалась. Вступила в Гильдию актеров, что позволило бороться за свои права и требовать обязательного контракта на время съемок. Роли тоже стали поярче, она снималась в больших студийных проектах — например, в фильме 1935 года «Маленький полковник» Макдэниел играла вместе с юной звездой Ширли Темпл, а в мелодраме «Элис Эдамс» сумела частично переиграть знаменитейшую Кэтрин Хепбёрн (обладательницу четырех «Оскаров»).
Она вообще дружила со многими голливудскими звездами того времени — Джоан Кроуфорд, Бетти Дэвис, Генри Фондой, Рональдом Рейганом, Кларком Гейблом. Сложно сказать, что это была за дружба, но, например, именно благодаря стараниям Гейбла Хэтти Макдэниел получила роль в «Унесенных ветром» — если верить некоторым слухам.
«Унесенные ветром»
А если верить другим слухам, то Хэтти Макдэниел просто пришла на пробы в своем рабочем костюме горничной и немедленно получила роль. Впрочем, версия с Гейблом выглядит более правдоподобно. Всё же он был звездой, играл в «Унесенных ветром» Ретта Батлера, и, скорее всего, его голос что-то да значил. Как бы то ни было, Макдэниел стала Мамушкой — в романе Маргарет Митчелл так (Mammy в оригинале) звали чернокожую рабыню, которая жила в семье О’Хара много лет, воспитала и Скарлетт, и её сестру, и их мать. И вообще она была «главной женщиной плантации», и эта роль точно была достойна «Оскара», как писала газета Los Angeles Times.
Следует отметить, что в 30-е годы ни о каком равенстве между расами не было и речи. Чернокожие, конечно, боролись за свои права, и, к примеру, критиковали Макдэниел за то, что она соглашается на любые роли (в основном служанок), а не присоединяется к их борьбе. Но до отмены законов о расовой сегрегации были десятилетия, и поэтому на премьере «Унесенных ветром», которая состоялась 15 декабря 1939 года в Атланте, актрису, исполнившую в картине заметную и важную роль, просто не пустили в кинотеатр. Законы штата Джорджия этого не позволяли.
Кларку Гейблу, кстати, это не понравилось, он грозился тоже не приехать, но Мамушка уговорила его пойти на премьеру. Сама Макдэниел появилась на первом показе в Голливуде в конце декабря, и продюсер ленты Дэвид Селзник даже добился, чтобы фото актрисы появилось в программке вечера.
«Оскар» под камерой
12-я церемония премии Американской киноакадемии, которая проходила 29 февраля 1940 года в The Ambassador Hotel в Лос-Анджелесе, была особенной по целому ряду причин. Например, на ней впервые проходила съемка торжественного банкета в ресторане, поэтому номинанты и гости той церемонии остались на пленке. Собравшихся приветствовал президент Франклин Рузвельт. Было еще несколько новых номинаций (например, впервые давали отдельную премию за спецэффекты). Ну и номинация чернокожей актрисы тоже была первой в истории награды; этим, кстати, озаботился всё тот же Селзник.
Ещё эта церемония памятна одной не очень красивой историей, связанной с журналистами. Дело в том, что с самого основания организаторам награждения было точно известно, кто победил — лауреатов определяли заранее, а готовые списки даже рассылали в ежедневные газеты, чтобы они успели поставить их в набор. Но в 1940-м как раз Los Angeles Times из каких-то соображений напечатала победителей в вечернем выпуске, и гости церемонии съезжались в отель, точно зная, кто получит заветный приз. Сюрприза не получилось. С тех пор на «Оскаре» и появились конверты, которые вскрываются прямо на сцене.
Черный «Оскар»
Победителей в номинациях «актеры второго плана» называла актриса Фэй Бейнтер. «Это дань уважения стране, в которой людей могут свободно награждать за выдающиеся достижения независимо от их веры, расы или цвета кожи», — сказала она, прежде чем вызвать Макдэниел на сцену.
Кстати, одной из соперниц Макдэниел по номинации была актриса Оливия Де Хэвилленд, её коллега по «Унесенным ветром», сыгравшая в картине роль Мелани Гамильтон, подруги Скарлетт. Но напомним, что на церемонию Де Хэвилленд ехала, уже зная, что проиграла, но позже, в конце 40-х, она получила два «Оскара» как лучшая актриса; она жива до сих пор, и в этом году ей исполнится 103 года.
Любопытно, что политика отеля не позволяла посещение ресторана чернокожими — будь они хоть сто раз знаменитыми актерами, но Макдэниел этот запрет не коснулся. Правда, сидеть ей пришлось всё равно отдельно от остальных гостей и от актерского состава «Унесенных ветром», за небольшим столиком у дальней стены; вместе с ней сидел ее агент — Уильям Мейклджон, — который был белым. Никого это в те годы не смущало.
В своей речи Макдэниел поблагодарила Академию и коллег из киноиндустрии и назвала эту награду одним из самых счастливых моментов в своей жизни. «Я хочу поблагодарить каждого из тех, кто голосовал за меня. Мне очень неловко, и я всегда буду считать этот приз знаком того, что я сделаю в будущем. И я всегда буду благодарна своей расе и киноиндустрии», — сказала она, принимая награду.
После «Оскара»
В принципе, для Хэтти Макдэниел полученный «Оскар» ничего не поменял. Она так и играла различных горничных и служанок; издание THR подсчитало, что из 94 отмеченных на портале IMDb ролей 74 были очень похожи на Мамушку. Актриса, правда, не видела в этом ничего зазорного и обычно отвечала, что лучше играть горничных, чем работать горничной. Её снова критиковали и активисты движения за права чернокожих — потому что она не боролась вместе с ними, а продвигала в Голливуде стереотипы о черных. Даже потом, когда награждение чернокожих актеров «Оскарами» стало делом привычным (а для этого потребовалось без малого полвека), новые лауреаты почему-то не вспоминали о той, кто была самой первой.
Хэтти Макдэниел скончалась в 1952 году от рака груди. Она хотела, чтобы её похоронили на кладбище «Hollywood Forever», где находятся могилы многих представителей американской киноиндустрии, но владелец отказал из-за расовых предубеждений. В 1999-м новые владельцы кладбища предложили перенести прах актрисы на то место, которое она хотела, но родственники Макдэниел отказались; сейчас там находится кенотаф с её именем.
Сама награда, которую получила Макдэниел, была утеряна в конце 60-х. Её пытались найти, но никаких следов на сегодняшний день обнаружить не удалось.