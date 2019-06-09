Хотела отдать в церковь? Кто получил бриллианты Людмилы Зыкиной

Источник материала: Аргументы и факты

Людмила Зыкина — «душа и королева песни», всеми любимая и почитаемая. Она и жила как царская особа — могла себе позволить.

С мишурой и без нее

О любви к красивым дорогим украшениям Людмилы Зыкиной слагали легенды еще в Советском Союзе. Говорили, что Людмила Георгиевна — подпольная миллионерша, которая хранит злато в тайных сундуках.

То, что Людмила Зыкина была тайной миллионершей — близко к правде. Вот только деньги в кубышке певица не хранила. Все свои очень неплохие по советским меркам гонорары она предпочитала тратить на костюмы, расшитые драгоценными камнями, и ювелирные украшения.

Говорят, Зыкина всегда одной из первых узнавала о поступлении старинных драгоценностей в комиссионные магазины Москвы. А потом все раритеты своей коллекции певица возила с собой в чемоданчике — чтобы, если подвернется повод, быть при параде. А вот у себя дома Зыкина предпочитала ходить по-простому, безо всякой «мишуры», даже могла выбежать на рынок за продуктами в простеньком платьице, без прически. Порой, продавцы и не узнавали великую певицу.

Друзья и коллеги знали о «багаже» Зыкиной и часто предупреждали ее: «Людмила, не говори посторонним про свои камни, спрячь их подальше, не ровен час, кто-нибудь ограбит». Но Людмила Георгиевна считала, что ее украшения — это неотъемлемая часть ее сценического образа, поэтому она не готова была расстаться со своим чемоданчиком.

Иногда Людмила Георгиевна вздыхала: «В гроб-то всю эту красоту никто не положит, да и за гробом не понесут». Она оказалась права отчасти. После ухода из жизни певицы приключения драгоценного чемоданчика только начинались, и бриллиантовая пыль еще несколько лет словно витала в воздухе при упоминании имени Людмилы Зыкиной.



«Так одинока женщина!» Кого на самом деле любила Зыкина? Подробнее

Прямых наследников не было

По оценкам независимых экспертов на момент смерти Зыкиной вся коллекция ее драгоценностей стоила порядка 160 миллионов рублей. Один только индийский гарнитур из подвески и сережек с изумрудами и бриллиантами мог быть продан за 200 тысяч долларов, а колье, подаренное Зыкиной президентом Азербайджана Гейдаром Алиевым оценивалось в 400 тысяч долларов.

Прямых наследников у Зыкиной не было — она лет до 38, по словам знакомых, осознанно отказывалась от материнства. Когда решилась, уже оказалось поздно. Заболела, попала на операционный стол, после чего стать матерью Людмила Георгиевна не смогла. Те, кто знал Зыкину, говорили, что она, по крайней мере, на людях не очень переживала по этому поводу. Говорила: «Я же почти все время в разъездах. Ну, какой мне ребенок? Как бы я смогла его воспитывать?».

Сразу после кончины Зыкиной в борьбу за баснословное наследство вступили многочисленные родственники певицы. У нее было трое племянников от сводного брата, они-то и стали главными претендентами.

Бессменная помощница Людмилы Георгиевны Татьяна Свинкова пыталась оставить ценности себе. Тогда даже было возбуждено уголовное дело, стражи правопорядка провели обыск в доме помощницы, где и нашли бриллианты. Свинкова утверждала, что просто пыталась исполнить последнюю волю Людмилы Георгиевны — продать украшения и отдать деньги в церковь.

Но этому сбыться было не суждено. Драгоценности были переданы племяннику певицы Сергею Зыкину, который, в свою очередь, получил доверенность от брата и сестры с возможностью распоряжаться всем наследством певицы.

И племянник распорядился. Сначала он передал украшения тети на аукцион, где все лоты сразу скупил один человек. Говорят, это был сын иранского шейха, который когда-то был страстным поклонником Зыкиной и тоже одаривал ее драгоценными камнями. Правда, как сразу сообщили эксперты, стоимость продажи лотов оказалась сильно занижена. Узнав об этом, племянник певицы отменил сделку. С тех пор ни о нем самом, ни о бриллиантах Людмилы Зыкиной ничего не слышно. Дело о наследстве было закрыто, на бриллианты прав больше никто не заявлял. Вот только деньги на памятник на могилу великой певицы собрали по ее друзьям и поклонникам. Говорят, что родственники, получившие наследство, в этом процессе не участвовали.