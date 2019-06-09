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Назаров: У нас с братьями-белорусами одна экономика, но, увы, два хоккея

10.06.2019 11:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В воскресенье спортивный директор Федерации хоккея Беларуси Владимир Бережков в интервью Tribuna.com опроверг слухи о переговорах с российским специалистом Андреем Назаровым. В разговоре с корреспондентом Russia-Hockey.ru наставник рассказал, так ли это, порассуждал о состоянии дел в белорусском хоккее, а также пояснил, что он делал в Казахстане во время чемпионата мира в дивизионе IA.


Андрей Назаров. Фото: Фотобанк КХЛ

— Я действительно был в апреле в Нур-Султане на чемпионате мира в дивизионе IA, где поддерживал две сборные — Казахстана и Беларуси. Еще до старта турнира говорил в интервью, что именно эти команды возьмут две путевки в элиту. К счастью, так и произошло.

Что касается встреч, то ни с представителями Казахстана, ни с представителями Беларуси по рабочим темам не общался. Но было очень приятно увидеть Аскара Узукпаевича Мамина, куратора «Барыса» и всего казахстанского хоккея, который недавно был назначен на большой государственный пост — премьер-министра Казахстана. Годы работы с Маминым в Астане, когда клуб открывал одну из самых современных арен в мире — «Барыс Арену», вспоминаю с ностальгией.

У нас с братьями-белорусами одна экономика, но, увы, два хоккея

— Тем не менее много слухов именно вокруг ваших переговоров с Минском…

— Давайте по порядку. Во-первых, в Минске есть все условия для плодотворной работы и регулярного участия «Динамо» в плей-офф КХЛ: современная инфраструктура, отличная арена, рекордная в КХЛ зрительская аудитория. Ни один профессиональный тренер от предложения помочь «Динамо» не откажется.

Во-вторых, это в экономике у России и Беларуси Союзное государство и налаженные связи. К сожалению, о хоккее этого пока не скажешь. В России есть культ национальной сборной, а «Красная машина» стала узнаваемым мировым брендом. Беларусь в этом плане, на мой взгляд, пока еще остается в прошлом веке. Это сказывается на результатах как «Динамо», которое уже позабыло о плей-офф КХЛ, так и национальной сборной, которая опустилась во второй по счету дивизион.

То есть у нас с братьями-белорусами одна экономика, но, увы, два хоккея.

Бережков: Если бы Захаров хотел довести дело до конца, то стал бы тренером «Динамо», но испугался

Если прикрыть имитацию, вертикаль в Беларуси запустится быстро

— В чем причина?

— Могу высказать лишь свое скромное мнение. Как и в России, хоккей в Беларуси — президентский вид спорта. Когда первый человек страны встает на коньки и регулярно забивает голы в ворота соперника, то это огромный бонус для всего вида спорта. Но это и огромное давление на всех руководителей и подчиненных. Которое в некоторых случаях выливается, как говорят в хоккее, в «имбурде» — имитацию бурной деятельности.

В результате в Беларуси мы видим, что один менеджер, желая прикрыться зарубежной фамилией, привозит одного североамериканца за другим, главная задача которых — выжить и дать быстрый результат. Другой менеджер, наоборот, садится за коррупцию. Кстати, в России все это мы наблюдали тоже — в девяностые годы.

В итоге у наших соседей потерян целый пласт молодых хоккеистов, которые в последние годы появлялись в «Динамо» лишь эпизодически. Я видел это, когда приезжал в Минск и со СКА, и с «Барысом», и с «Нефтехимиком».

Впрочем, учитывая огромную любовь к хоккею в Беларуси, молодежную вертикаль можно перезапустить достаточно быстро. Но для этого надо проявить жесткость — в том числе к имитации и пустым словам.

— Говорят, что в Минск вновь едет тренер-североамериканец…

— А вот я слышал о другом — о том, что у нас с Беларусью скоро будет одна денежная система. И я уверен, что рано или поздно лидер страны во всем разберется — и тогда у наших стран будет и одно качество национального хоккея. Высшее качество.

 
Теги: Минск
 
 
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Андрей Назаров порассуждал о состоянии дел в белорусском хоккее, а также пояснил, что он делал в Казахстане во время чемпионата мира в дивизионе IA.
 
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