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Дочь Шварценеггера вышла замуж за Звездного лорда
Источник материала: Tut.by
Старшая дочь американского актера Арнольда Шварценеггера вышла замуж за голливудского актера Криса Прэтта, которого вы можете знать по роли Звездного лорда в серии фэнтезийных фильмов «Стражи Галактики» и «Мстители». Торжество состоялось в субботу, 8 июня.
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- Вчера был лучший день в нашей жизни! Мы стали мужем и женой перед Богом, нашими семьями и теми, кого мы любим. Это было интимно, волнующе и эмоционально. Мы чувствуем себя благословленными на то, чтобы начать новую главу нашей жизни. Мы благодарны нашим семьям и друзьям, которые были рядом, а также Джорджио Армани, который создал для меня эксклюзивное платье и прекрасный костюм для Криса. Этим утром мы не чувствуем ничего, кроме блаженства.
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Старшая дочь американского актера Арнольда Шварценеггера вышла замуж за голливудского актера Криса Прэтта, которого вы можете знать по роли Звездного лорда в...
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