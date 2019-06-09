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Дочь Шварценеггера вышла замуж за Звездного лорда

10.06.2019 12:04 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Старшая дочь американского актера Арнольда Шварценеггера вышла замуж за голливудского актера Криса Прэтта, которого вы можете знать по роли Звездного лорда в серии фэнтезийных фильмов «Стражи Галактики» и «Мстители». Торжество состоялось в субботу, 8 июня.

В субботу, 8 июня, Крис Прэтт и Кэтрин Шварценеггер стали супругами. Как сообщает портал TMZ, пара поженилась на роскошном ранчо в Монтесито. Для дочери бывшего губернатора Калифорнии это первый брак, а вот Прэтт уже был женат и на церемонию прибыл вместе с сыном.

В своем Instagram рядом со свадебным фото невеста написала:

- Вчера был лучший день в нашей жизни! Мы стали мужем и женой перед Богом, нашими семьями и теми, кого мы любим. Это было интимно, волнующе и эмоционально. Мы чувствуем себя благословленными на то, чтобы начать новую главу нашей жизни. Мы благодарны нашим семьям и друзьям, которые были рядом, а также Джорджио Армани, который создал для меня эксклюзивное платье и прекрасный костюм для Криса. Этим утром мы не чувствуем ничего, кроме блаженства.

Напомним, что Крис сделал предложение Шварценеггер в середине января.

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Старшая дочь американского актера Арнольда Шварценеггера вышла замуж за голливудского актера Криса Прэтта, которого вы можете знать по роли Звездного лорда в...
 
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