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Новую линию Минского метрополитена планируют открыть к 3 июля 2020 года
10.06.2019 12:00 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
В Минске продолжается строительство Зеленолужской линии, которая станет третьей веткой метро. По информации агентства «
Сейчас механизированный комплекс «Алеся» прокладывает четвертый тоннель с «Вокзальной» до «Ковальской Слободы». Установка работает здесь с 24 мая. Закончить тоннель планируют к началу октября. На «Ковальской Слободе» уже уложили плитку, а на «Площади Богушевича» даже установили эскалаторы.
Сообщается, что к 30 декабря 2019 года планируется конец отделки помещений. В начале 2020 года пройдет пуск пробного поезда.
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Четыре станции новой линии метро в Минске планируют открыть следующим летом.
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