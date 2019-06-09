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Новую линию Минского метрополитена планируют открыть к 3 июля 2020 года

10.06.2019 12:00 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Новую линию Минского метрополитена планируют открыть к 3 июля 2020 года
Фото из открытых источников

В Минске продолжается строительство Зеленолужской линии, которая станет третьей веткой метро. По информации агентства «Минск-Новости», открытие первых четырех станций третьей линии метро планируется 3 июля 2020 года. Напомним, это «Ковальская Слобода», «Вокзальная», «Площадь Богушевича» и «Юбилейная площадь».

Новую линию Минского метрополитена планируют открыть к 3 июля 2020 года Во время Европейских игр метро в Минске будет работать почти круглосуточно

Сейчас механизированный комплекс «Алеся» прокладывает четвертый тоннель с «Вокзальной» до «Ковальской Слободы». Установка работает здесь с 24 мая. Закончить тоннель планируют к началу октября. На «Ковальской Слободе» уже уложили плитку, а на «Площади Богушевича» даже установили эскалаторы.

Сообщается, что к 30 декабря 2019 года планируется конец отделки помещений. В начале 2020 года пройдет пуск пробного поезда.

 
Теги: Минск
 
 
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Четыре станции новой линии метро в Минске планируют открыть следующим летом.
 
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