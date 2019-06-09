ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Где нельзя купаться на Оршанском озере и за что могут оштрафовать на пляже

10.06.2019 — Разное | Горецкий вестник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Горецкий вестник


Просмотрено: 51

 

В Горецком районе купание разрешено на Оршанском и Верхнем озерах, в Шишево и Красулино, а также на базе отдыха «Мерея». Их подготовка началась еще до открытия сезона. Наводили порядок, оснащали специальным оборудованием, брали пробы воды, дно обследовали водолазы.

 

Где нельзя купаться на Оршанском озере и за что могут оштрафовать на пляже
Представитель прокуратуры Алексей Лапеза беседует с сотрудниками ОСВОДа Олегом Жариковым и Владимиром Дудовым. Фото Михаила Левцова.

 

Сотрудник Горецкого ОСВОДа Олег Жариков предостерегает: купаться в запрещенных местах нельзя. Например, на противоположной стороне от пляжа на Оршанском озере купание запрещено, так как в случае ЧП матросы-спасатели не смогут оперативно добраться до тонущего. Если случится беда, рассчитывать, кроме как на себя, не на кого будет. Еще один важный момент — прыжки в воду с перил, мостов и катамаранов. В целях безопасности этого делать нельзя.

— Родителям, бабушкам и дедушкам отдельное внимание нужно уделить плавательным средствам, — говорит Олег Яковлевич. — Недопустимо использовать надувные матрасы, камеры и самодельные плоты. Это нужно объяснять детям. А самим взрослым стоит отказаться от спиртных напитков.

 

“По статистике большинство трагических случаев на водо­емах произошло с гражданами в алкогольном опьянении. К тому же за распитие спиртных напитков в общественном месте предусмотрен штраф”.

 

 

Где нельзя купаться на Оршанском озере и за что могут оштрафовать на пляже
На Оршанском озере. Фото Михаила Левцова

 

Активную профилактику в летний период ведут сотрудники Горецкого РОЧС. Как отмечает старший инспектор ГПиВО РОЧС Марина Агеева, общаясь с ребятами в детских лагерях, на районных праздниках, всегда заостряют их внимание на безопасном времяпрепровождении.

Главные причины гибели людей на водоемах: неумение плавать, купание в необорудованных местах, нарушение правил пользования плавсредствами. Также могут повлиять переутомление, перегревание, переохлаждение. Злую шутку может сыграть судьба с родителями, оставляющими малышей без присмотра.

В районе организовано дежурство мобильных групп по безопасному нахождению граждан на водо­емах в летний период. Патрулирование осуществляют сотруд­ники ответственных служб и орга­нов власти, например, райисполко­ма, РОЧС, РОВД, РЦГЭ.

— Проходят мониторинги зон отдыха у воды по обустройству пляжей, обеспечению охраны и спасению жизни людей, организации торговли, наведению порядка на территориях, соблюдению санитарно-эпидемиологических требова­ний, — сообщил старший помощник прокурора района Алексей Лапеза.— Во время рейдов граждан, которых уличат в нарушениях, будут привлекать к административной ответственности. 

Валерия Дроздовская


 
 
Ссылка на источник 39
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  В Горецком районе купание разрешено на Оршанском и Верхнем озерах, в Шишево и Красулино, а также на базе отдыха «Мерея». Их подготовка началась еще до открытия...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Витебске пьяный бесправник скрывался от ГАИ и вылетел в кювет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
10.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Герой працы
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика