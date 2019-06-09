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Где нельзя купаться на Оршанском озере и за что могут оштрафовать на пляже
10.06.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
В Горецком районе купание разрешено на Оршанском и Верхнем озерах, в Шишево и Красулино, а также на базе отдыха «Мерея». Их подготовка началась еще до открытия сезона. Наводили порядок, оснащали специальным оборудованием, брали пробы воды, дно обследовали водолазы.
Сотрудник Горецкого ОСВОДа Олег Жариков предостерегает: купаться в запрещенных местах нельзя. Например, на противоположной стороне от пляжа на Оршанском озере купание запрещено, так как в случае ЧП матросы-спасатели не смогут оперативно добраться до тонущего. Если случится беда, рассчитывать, кроме как на себя, не на кого будет. Еще один важный момент — прыжки в воду с перил, мостов и катамаранов. В целях безопасности этого делать нельзя.
— Родителям, бабушкам и дедушкам отдельное внимание нужно уделить плавательным средствам, — говорит Олег Яковлевич. — Недопустимо использовать надувные матрасы, камеры и самодельные плоты. Это нужно объяснять детям. А самим взрослым стоит отказаться от спиртных напитков.
“По статистике большинство трагических случаев на водоемах произошло с гражданами в алкогольном опьянении. К тому же за распитие спиртных напитков в общественном месте предусмотрен штраф”.
Активную профилактику в летний период ведут сотрудники Горецкого РОЧС. Как отмечает старший инспектор ГПиВО РОЧС Марина Агеева, общаясь с ребятами в детских лагерях, на районных праздниках, всегда заостряют их внимание на безопасном времяпрепровождении.
Главные причины гибели людей на водоемах: неумение плавать, купание в необорудованных местах, нарушение правил пользования плавсредствами. Также могут повлиять переутомление, перегревание, переохлаждение. Злую шутку может сыграть судьба с родителями, оставляющими малышей без присмотра.
В районе организовано дежурство мобильных групп по безопасному нахождению граждан на водоемах в летний период. Патрулирование осуществляют сотрудники ответственных служб и органов власти, например, райисполкома, РОЧС, РОВД, РЦГЭ.
— Проходят мониторинги зон отдыха у воды по обустройству пляжей, обеспечению охраны и спасению жизни людей, организации торговли, наведению порядка на территориях, соблюдению санитарно-эпидемиологических требований, — сообщил старший помощник прокурора района Алексей Лапеза.— Во время рейдов граждан, которых уличат в нарушениях, будут привлекать к административной ответственности.
Валерия Дроздовская
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В Горецком районе купание разрешено на Оршанском и Верхнем озерах, в Шишево и Красулино, а также на базе отдыха «Мерея». Их подготовка началась еще до открытия...
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