Дуб на Озерной хотят срезать

Источник материала: Горецкий вестник

Возле дома № 7 на улице Озерной растет дуб, который планируют срезать. В обсуждении этого вопроса приглашают принять участие жителей города.





Обсуждение проведут 13 июня в 15:00 возле дерева, сообщает отдел архитектуры и строительства райисполкома. Желающим поучаствовать необходимо иметь при себе паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.

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