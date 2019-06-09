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Дуб на Озерной хотят срезать
10.06.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Возле дома № 7 на улице Озерной растет дуб, который планируют срезать. В обсуждении этого вопроса приглашают принять участие жителей города.
Обсуждение проведут 13 июня в 15:00 возле дерева, сообщает отдел архитектуры и строительства райисполкома. Желающим поучаствовать необходимо иметь при себе паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.
Телефон для справок: 7-64-49
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Возле дома № 7 на улице Озерной растет дуб, который планируют срезать. В обсуждении этого вопроса приглашают принять участие жителей города. Обсуждение...
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