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Дуб на Озерной хотят срезать

10.06.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


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Возле дома № 7 на улице Озерной растет дуб, который планируют срезать. В обсуждении этого вопроса приглашают принять участие жителей города.

 

Дуб на Озерной хотят срезать
Дуб на Озерной, согласно заключению, “препятствует эксплуатации нежилой капитальной постройки, произрастая на расстоянии менее 5 метров от здания”.

 

Обсуждение проведут 13 июня в 15:00 возле дерева, сообщает отдел архитектуры и строительства райисполкома. Желающим поучаствовать необходимо иметь при себе паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.

Телефон для справок: 7-64-49


 
 
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  Возле дома № 7 на улице Озерной растет дуб, который планируют срезать. В обсуждении этого вопроса приглашают принять участие жителей города.     Обсуждение...
 
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