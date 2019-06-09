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Горецким безработным помогут трудоустроиться?
10.06.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
11 июня в 14.00 в зале заседаний райисполкома состоится заседание постоянно действующей комиссии по содействию занятости населения.
Безработным обещают помочь в трудоустройстве, регистрации предпринимательской, ремесленной деятельности, направлении на обучение, переобучении по профессиям и переселении в сельскую местность.
Предварительная запись по телефонам: 7-89-04, 7-89-01.
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11 июня в 14.00 в зале заседаний райисполкома состоится заседание постоянно действующей комиссии по содействию занятости населения. Безработным обещают помочь...
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