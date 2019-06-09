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Горецким безработным помогут трудоустроиться?

10.06.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


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11 июня в 14.00 в зале заседаний  райисполкома состоится заседание постоянно действующей комиссии по содействию занятости населения.

 

Горецким безработным помогут трудоустроиться?
На “Ярмарке вакансий”. Фото Михаила Левцова

 

Безработным обещают помочь в трудоустройстве, регистрации предпринимательской, ремесленной деятельности, направлении на обучение, переобучении по профессиям и переселении в сельскую местность.

Предварительная запись по телефонам: 7-89-04, 7-89-01.


 
 
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  11 июня в 14.00 в зале заседаний  райисполкома состоится заседание постоянно действующей комиссии по содействию занятости населения.     Безработным обещают помочь...
 
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