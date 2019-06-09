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Белорусские эксперты обозначили 5 глобальных трендов женского белья

10.06.2019 12:05 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Белорусские эксперты обозначили 5 глобальных трендов женского белья

В 21 веке в мире женского белья обозначились пять основных трендов, отражающих все устремления современных женщин.

Мировые производители и модные дома прилагают максимум усилий, чтобы удовлетворить возрастающие требования прекрасной половины человечества и удержать рынок в своих руках.

"Красота требует жертв" - уже давно не актуально в отношении женского белья. Современные женщины хотят все и сразу, и желательно без каких-либо жертв. Разобраться в том, что же нужно сегодня женщинам, помогли белорусские эксперты: начальник отдела маркетинга СП ЗАО "Милавица" Юлия Миргородская и главный художник белорусского производителя Вероника Ковейша.

Тренд первый. Спортивный

"Спорт становиться частью жизни, как инструмент для поддержания здоровья, а не для соответствия эталонам красоты. Именно поэтому все больше брендов добавляют в свои линейки элементы спортивного белья", - говорит Юлия Миргородская.

Комплект спортивного белья современные женщины от сезона к сезону неизменно относят к must-have, то есть к тому, что обязательно должно быть в гардеробе. Причем, как отмечает Юлия Миргородская, этот тренд только усиливается с увеличением количества приверженцев здорового образа жизни. И женщин уже не пугает, как раньше, некоторая простота спортивного белья. Спортивный стиль сегодня считается особенно сексуальным.


Основное отличие спортивного белья в том, что ключевой акцент делается не на подчеркивание форм, а на удобство и анатомичность.

Тренд второй. Комфорт

"Если раньше женщины жертвовали комфортом ради красоты, то теперь хотят получать и первое, и второе. Поэтому, например, все производители с каждым сезоном увеличивают выпуск бескаркасных бюстгальтеров", - рассказала Юлия Миргородская.


Женщины хотят, чтобы белье практически не ощущалось на коже, было как бы частью ее. Именно этим объясняется популярность стиля nude (в переводе «обнаженный»). Это тонкое и нежное белье телесного цвета, сшитое из натуральных материалов, которое практически незаметно на теле и служит как бы второй кожей, подчеркивая естественную красоту женщин.

При создании коллекции мы используем натуральные материалы, которые дышат и могут впитывать влагу", - пояснила Вероника Ковейша.

Тренд третий. Экологичность

Как бы невероятно это ни звучало, но экологические тенденции добрались и до женского белья. Прекрасная половина человечество хочет, чтобы белье было не только красивое, сексуальное и удобное, но чтобы еще не наносило вред окружающей среде. Это касается как процесса производства, так и последующей утилизации изделий. Поэтому все больше производителей во всем мире начинают выпускать так называемое экобелье.

"Усиление влияния здорового образа жизни, защиты окружающей среды тесно связаны с желанием более натуральных и здоровых продуктов и материалов, в том числе и в нижнем белье, - рассказала Юлия Миргородская. - СП ЗАО "Милавица" старается не отставать от экологического тренда и хочет показать, что тоже заботится об окружающей среде. Мы уже подобрали ткани, которые прошли специальную обработку без вреда для окружающей среды. Планируем, что экобелье появится в нашей коллекции 2020 года".


Тренд четвертый. Нижнее становится не совсем нижним

Нижнее белье уже ранее становилось верхней одеждой. Было это в 80-е годы прошлого века, но тенденция быстро заглохла. Сегодня тренд вернулся, но несколько видоизменился. В 80-е годы было модно выставлять напоказ чулки и подвязки. Это выглядело конечно смело, но одновременно и вульгарно. По этой причине тенденция надолго не задержалась и не получила широкого распространения. Сейчас все происходит иначе - никакого выпячивания напоказ и, соответственно, никакой вульгарности или революционных потрясений. Тренд начал проявляться еще в 2000-е и с тех пор набирает силу постепенно, размывая грань между бельем и верхней одеждой.

"Это возлагает на производителей определенные обязательства и, если так можно выразиться, дополнительную ответственность. Нам приходится учитывать то обстоятельство, что белье женщина может использовать не совсем как нижнее и это не должно выглядеть вульгарно. Кроме того, мы учитываем тенденцию, разрабатываем и включаем в коллекцию модели, которые можно носить как одежду", -- пояснила Вероника Ковейша.


Тренд пятый. Бодипозитив

Бодипозитив - это социальное течение, которое учит позитивному отношению к своему телу, его тотальному принятию и свободному самовыражению. Данное течение даже заставило мировые бренды нижнего белья пересмотреть свою маркетинговую стратегию.

Бодипозитив повлиял на уменьшение количества фотошопа в рекламных фотографиях брендов нижнего белья, на уменьшение популярности пушапа. Движение показало миру, что красота не имеет размера, расширив рамки стандартов 90х60х90.


"Бодипозитивизм и натуральность - это тренд и в мире, и уже в Беларуси. "Милавица" всегда шила белье для всех женщин, поэтому мы сразу оказались в тренде. Стереотип "90-60-90" формировался не один год, и мы ставим целью его сломать. Но мы же эксперты-новаторы, и поэтому подобными новыми проектами рассказываем и показываем, что женщины разные, что нужно себя любить. В нашем белье все внимание переключается на женщину и ее потребности, ее мир. Меняется система самовосприятия, в которой недостатки превращаются в уникальные черты, особенности, а внутренний голос самовыражается через смешение стилей, модных настроений, являя окружающим великолепную женщину, независимую от клише и трендов. Основная цель бодипозитивизма: помочь женщинам заботиться о себе", - пояснила Юлия Миргородская.

 
 
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В 21 веке в мире женского белья обозначились пять основных трендов, отражающих все устремления современных женщин.
 
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