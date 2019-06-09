Что будет с «Дельфином» и когда откроют поликлинику на Мазурова. Вопросы главному архитектору Гомеля

Источник материала: Tut.by

Что еще построят в Шведской горке? Появятся ли в городе подземные переходы? Что будет с бассейном «Дельфин»? На эти и другие вопросы городскому журналу «Белка» ответил главный архитектор Гомеля Юрий Литвинов.





О Шведской горке и окрестностях

В микрорайоне № 59 будет построено еще 386 тыс. кв. м жилья или 6300 квартир. В перспективе будут построены еще два микрорайона. На участке между существующим кварталом и улицей Хмельницкого разместится микрорайон № 59а на 84 тыс. кв. м или 1400 квартир. С другой стороны, ближе к проспекту Октября, в микрорайоне № 59б тоже построят 1440 квартир.

Также в микрорайоне предусмотрено строительство школы и детских садов. Предварительно, отдельно стоящий детский сад в Шведской Горке будет один. Еще два разместят во встроенных помещениях жилых домов.

Также уплотнят в этом году Речицкий проспект, улицы Павлова и Быховской. Начнется строительство домов на улице Братьев Лизюковых и Жукова.

Об озеленении

Горисполком заказал проект озеленения территорий Железнодорожного, Советского, Новобелицкого и Центрального районов. Сейчас минские разработчики проекта изучают имеющиеся посадки и встречаются с активистами-экологами.

Основные положения проекта есть на сайтах Гомельского горисполкома и всех районных администраций. Там же — анкета, где каждый до 30 сентября может оставить свои пожелания.

Когда будет готова концептуальная схема нового озеленения, ее покажут горожанам. Предположительно, это произойдет в августе.





О застройке возле легкоатлетического манежа

Генпланом развития Гомеля в редакции 2016 года часть этой территории утверждена как зона многоэтажной застройки. Быть застройке или нет, станет ясно на этапе проектирования. Возможно, на этой почве домам понадобятся такие фундаменты, что стоимость квадратного метра удвоится. Сейчас потенциальные застройщики рассматривают этот вопрос с точки зрения экономической целесообразности.

Экологическая экспертиза на предпроектном этапе дала положительное заключение. Необходимый минимум озелененности в прилегающих микрорайонах соблюден.

О новых торговых объектах

Строительство многофункциональных центров на улицах Привокзальной и Быховской должно завершиться в 2020 году.

Заказчиком строительства торгового центра на Привокзальной площади выступает ООО «Ресттрэйд». Это владелец сети «Дионис», в которой насчитывается 25 магазинов. Решение по их проекту принималось долго, с учетом того, что объект будет находиться на Привокзальной площади, где есть исторические здания.

Разработку проекта доверили «Гомельпроект», который предложил нейтральную архитектуру. Здание должно получиться легким, светлым. За счет большой площади остекления фасадов оно не будет утяжелять площадь.

На Быховской улице построят современное каркасное здание, стиль которого соответствует другим гипермаркетам сети Green.





О парковках у будущего «МакДональдс»

Сейчас на этой территории не более 50 бесплатных парковочных мест и две платные автостоянки, заполняемость которых в любое время суток не превышает 30%.

Ресторану «МакДональдс», исходя из числа посадочных мест, требуется парковка на 22 машины. Инвестор же предполагает устроить только в пределах предоставленного ему земельного участка стоянку на 60 автомобилей. Дополнительно около 30 парковочных мест оборудуют на улице Песина, такое же количество — на улице Хатаевича.

В качестве дополнительного бонуса для гомельчан застройщик благоустроит угол улиц Советской и Хатаевича: будет уложена новая тротуарная плитка, оборудованы места для отдыха, установлены малые архитектурные формы.





О долгострое за универмагом

Инвестор не потянул строительство. Произведено отчуждение имущества, земельный участок изъят. В настоящее время подготовлены документы для проведения аукционных торгов по продаже незавершенного строительством здания многофункционального торгово-развлекательного центра. Желающие принять участие в торгах уже есть.

О доме и парковке на Тельмана

Дом достроят, но в каком виде, пока неизвестно. Сейчас сложно это комментировать, поскольку судебные разбирательства продолжаются. Одни дольщики желают продолжать строительство, другие хотят вернуть вложенные средства. Владелец компании-застройщика «Центр лизинг» отбывает наказание и не может рассчитаться по долгам. Хотя справедливости ради нужно отметить, что часть средств он вернул, отдельным людям долг погасил в полном объеме.

О подземных переходах

Остро не хватает подземного пешеходного перехода возле торгового центра «Мандарин Плаза». Он включен в одну из очередей проекта. Собственник здания обещал построить его еще в прошлом году после строительства паркинга, но слово свое не сдержал, да и паркинг в эксплуатацию не ввел.

Рассматривается вопрос строительства подземного пешеходного перехода на пересечении улицы Интернациональной с проспектом Ленина. Но проект пока даже не разрабатывают — объект неудобный. В том месте достаточно узкие тротуары, а под самим перекрестком пролегает огромное количество различных коммуникаций, которые требуют переноса в другое место.

О расширении улиц

В перспективном плане много улиц, подлежащих реконструкции с расширением проезжей части. Власти считают необходимым сделать это на улице Гагарина, заодно устроив там дополнительные парковочные места (правда, столкнулись здесь с противодействием граждан). Также давно обсуждается расширение улицы Каменщикова и продолжение широкой дороги до перекрестка с Советской улицей. Это одна из очередей строительства Восточного обхода.





О поликлинике на улице Мазурова

Здание поликлиники почти готово. Осталось выполнить внутреннюю разводку сетей и наружные покрасочные работы. Вопрос открытия учреждения упирается в необходимость закупки оборудования. Там — космическая сумма денег, и, вероятно, потребуется помощь бюджета высокого уровня.

О школе в микрорайоне № 21, которая за время строительства успела стать аварийной

Зданию школы требуется еще большой объем строительно-монтажных работ. Решается вопрос о выделении финансирования. Руководство страны знает о проблеме. Во время недавнего визита строительную площадку посещала глава администрации Президента Наталья Кочанова.

О бассейне «Дельфин»

Объект на балансе отдела образования, спорта и туризма. Сейчас разрабатывается проектно-сметная документация на реконструкцию сооружения, решается вопрос о выделении финансирования. В нынешнем заброшенном виде бассейн точно не останется.