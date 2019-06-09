Более 500 выездов на места предположительных воинских захоронений провела поисковая группа «Быховский рубеж»

Источник материала: Маяк Преднепровья

Редакция «МП» начинает осуществлять новый творческий проект под названием «Горькая память земли». Он посвящен деятельности поисковой группы «Быховский рубеж», которая является структурным подразделением Могилевского областного историко-патриотического поискового клуба «ВИККРУ», которое в нынешнем году отмечает свое 25-летие.





Последние воинские почести

Поисковую группу «Быховский рубеж» вот уже девять лет возглавляет директор районного историко-краеведческого музея Сергей Жижиян. В ее составе всего шесть человек — профессиональные историки, краеведы, госслужащий и рабочие. За это время поисковики провели более пятисот выездов на места предположительных неучтенных воинских захоронений, обнаружили около двухсот останков бойцов Красной Армии, установлены десятки ранее неизвестных фамилий.

— В 2010 году, в самом начале своей деятельности, мы побывали в окрестностях деревень Адаменка, Виляховка, Рыжковка, Искань, Селец, Дружба и Красница. Тогда в результате проведенных визуальных поисков обнаружили десять неучтенных воинских захоронений. Девять из них относились к событиям начала Великой Отечественной войны, а еще одно — к 1943-44 годам. Как раз в то далекое время советские войска освобождали Быховщину от немецко-фашистских захватчиков, — рассказывает Сергей Филиппович. — По итогам выездов составлялись информационные листы, проводилась фотографическая фиксация объектов. Нашей группой были найдены предметы, которые не представляли угрозы для окружающих, а являлись атрибутами военной амуниции и быта. Все они теперь хранятся в фондах районного историко-краеведческого музея.

Многие люди считают, что поисковики занимаются только раскопками. Но такое мнение ошибочно. В первую очередь потому, что проводится большая и кропотливая работа с архивными документами, организуются встречи с населением больших и малых сельских населенных пунктов, в окрестностях которых более семидесяти лет назад проходили ожесточенные бои с гитлеровцами. И такие мероприятия приносят нужный результат. Например, в 2011 году были обнаружены останки 43 красноармейцев, погибших на полях сражений неподалеку от агрогородков Следюки, Смолица, деревень Адаменка и Быново.

Кстати, в апреле того же года по инициативе поисковой группы и при финансовой поддержке тогдашнего отдела идеологической работы райисполкома изданы буклеты по военной истории края: «Лето 1941. По следам 102-й стрелковой дивизии», «1812 год. По дорогам Быховщины», «Лыжный поход 1944 года».

В июне 2014 года на территории района проходила областная патриотическая акция «Вахта памяти». В мероприятиях участвовали поисковые отряды «Быховский рубеж», «Спадчына», бойцы 52–го отдельного поискового специализированного батальона Министерства обороны Республики Беларусь, а также историки, местные краеведы. Поисковые работы проводились в районе агрогородка Обидовичи, деревень Красница, Годылево, Рыжковка, Усохи и Селец.

«Вахта памяти» завершилась 28 июня на легендарной Лудчицкой высоте в рамках торжественных мероприятий, посвященных 70-летию освобождения Быховского района от немецко-фашистских захватчиков.

А в июле в деревне Красница состоялась церемония перезахооронения останков восьми красноармейцев. Там в память о погибших воинах прошел митинг-реквием, в котором принимали участие руководство района, ветераны войны, поисковики, представители трудовых коллективов, общественных организаций и молодежи.

Уже в августе в агрогородке Обидовичи перезахоронили останки 15 погибших солдат, обнаруженных на территории одноименного сельсовета. Имена трех героев поисковикам удалось установить благодаря тому, что во время раскопок при них находились солдатские медальоны. Все воины оказались украинцами и до сих пор, согласно архивным данным, числились пропавшими без вести. Это Ефим Трофимович Ярмош 1914 года рождения и Иван Харитонович Норка 1913 года рождения, призванные в армию Коржицким районным военкоматом Полтавской области соответственно в мае и июне 1941 года. Третий медальон принадлежал Митро (Дмитрию) Ефимовичу Власенко 1911 года рождения, уроженцу Черниговской области, который призывался Бобровицким районным военкоматом в июле 1941 года.

В Быховском районе в 2017 году увековечен 21 воин и установлено 16 имен погибших бойцов. Перезахоронены с воинскими почестями останки 19 красноармейцев.

Поддерживается связь и ведется активная переписка с родственниками солдат, погибших при обороне Быховского района. На электронный ящик поисковой группы за последние девять лет пришло более 300 писем, и ни одно не осталось без внимания.

Сергей Жижиян отметил, что сегодня поисковый клуб «Быховский рубеж» тесно сотрудничает с различными общественными организациями. Особенно активно взаимодействует с районным движением военных моряков и его руководителем Александром Терешко, а также с поисковиками из стран Балтии и СНГ.

Поисковая работа требует довольно весомых финансовых вложений. Ведь необходимо приобретать палатки, лопаты, щупы, мастерки, другой нужный инвентарь. Немало денег уходит и на транспортные расходы. Поисковикам зачастую приходится рассчитывать сугубо на собственные возможности. Однако посильную помощь клубу оказывают ОАО «Быховский консервно-овощесушильный завод» и СЗАО «Агролинк».

Сергей ЛЕВЧЕНКО.