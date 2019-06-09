Чем заняты маленькие быховчане летом?

Прозвенели последние звонки, школьники, дождавшись летних каникул, отложили свои рюкзаки в дальний угол. Но тут для многих мам и пап встал вопрос: а как занять детей на время длительного отдыха? Отличным вариантом для многих стали школьные лагеря дневного пребывания.
В районе уже работают 15 лагерей, которые посещают 340 ребят. До конца июня для мальчишек и девчонок здесь распланирован каждый день: игры, конкурсы, экскурсии и многое другое.
Журналист в составе мобильной группы посетила некоторые из них и убедилась: в лагерях весело и познавательно. Проверили организацию летней занятости заместитель председателя райисполкома Виктор Агнетов и заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних райисполкома Валентина Гончарова. К слову, подобные посещения будут проводиться еженедельно.
В Мокрянском учебно-педагогическом комплексе ребята посещают оздоровительный лагерь «Мокряночка», занимаются на игровой и спортивной площадках. Для школьников запланированы экскурсии к местам захоронения воина-интернационалиста, братской могиле советских воинов, в районный историко-краеведческий музей, Грудиновский дворцово-парковый ансамбль.
Познавательные игры, спортивные конкурсы ежедневно проводятся для учащихся Барколабовского учебно-педагогического комплекса. Мы застали ребят за подвижными играми на свежем воздухе. Школьники играли в эстафету: разделившись на две команды,
В средней школе №3
Оздоровительный лагерь «Родник» работает в средней школе №1. Здесь сформировано три отряда: краеведческий, спортивный и интеллектуальный. 58 девчонкам и мальчишкам скучать не придется. Ребята уже придумали интересные названия и девизы своим отрядам. Увлекательная программа позволит каждому проявить свои творческие способности, фантазию.
Воспитанники спортивной детско-юношеской
Для школьников, решивших отдохнуть и при этом заработать, работают лагеря труда и отдыха на базе средней
Отдел по образованию райисполкома совместно с управлением по труду, занятости и социальной защите райисполкома организовали временную трудовую
Многие старшеклассники воспользовались возможностью подзаработать, записавшись в студотряды. Трудиться
Екатерина ГУРСКАЯ.