Чем заняты маленькие быховчане летом?

Источник материала: Маяк Преднепровья

Прозвенели последние звонки, школьники, дождавшись летних каникул, отложили свои рюкзаки в дальний угол. Но тут для многих мам и пап встал вопрос: а как занять детей на время длительного отдыха? Отличным вариантом для многих стали школьные лагеря дневного пребывания.





В районе уже работают 15 лагерей, которые посещают 340 ребят. До конца июня для мальчишек и девчонок здесь распланирован каждый день: игры, конкурсы, экскурсии и многое другое.

Журналист в составе мобильной группы посетила некоторые из них и убедилась: в лагерях весело и познавательно. Проверили организацию летней занятости заместитель председателя райисполкома Виктор Агнетов и заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних райисполкома Валентина Гончарова. К слову, подобные посещения будут проводиться еженедельно.













В Мокрянском учебно-педагогическом комплексе ребята посещают оздоровительный лагерь «Мокряночка», занимаются на игровой и спортивной площадках. Для школьников запланированы экскурсии к местам захоронения воина-интернационалиста, братской могиле советских воинов, в районный историко-краеведческий музей, Грудиновский дворцово-парковый ансамбль.

Познавательные игры, спортивные конкурсы ежедневно проводятся для учащихся Барколабовского учебно-педагогического комплекса. Мы застали ребят за подвижными играми на свежем воздухе. Школьники играли в эстафету: разделившись на две команды, дети соревновались в скорости и ловкости, подбадривая друг друга.

В средней школе №3 дети посещают профильные отряды книголюбов, музея боевой славы, экологов, музееведов, волонтеров, компьютерных игр, краеведов и цветоводов. Каждый здесь нашел занятие по интересам. День начинается с пятиминутки безопасности на разные темы: как вести себя у воды, уберечься от жары, вспоминают правила пожарной безопасности. По утрам – обязательно зарядка.

Оздоровительный лагерь «Родник» работает в средней школе №1. Здесь сформировано три отряда: краеведческий, спортивный и интеллектуальный. 58 девчонкам и мальчишкам скучать не придется. Ребята уже придумали интересные названия и девизы своим отрядам. Увлекательная программа позволит каждому проявить свои творческие способности, фантазию.

Воспитанники спортивной детско-юношеской школы олимпийского резерва продолжают тренироваться даже во время каникул. Высокие победы требуют немалых усилий. Но и на отдых спортсменам времени хватает. На базе районного центра культуры обосновались борцы, в физкультурно-оздоровительном центре открыт лагерь для пловцов и легкоатлетов.

Для школьников, решивших отдохнуть и при этом заработать, работают лагеря труда и отдыха на базе средней школы №3, гимназии и Новобыховского учебно-педагогического комплекса.

Отдел по образованию райисполкома совместно с управлением по труду, занятости и социальной защите райисполкома организовали временную трудовую занятость молодежи. 15 ремонтных бригад и 6 по пошиву швейных изделий. В ремонтных ребята будут чинить школьную мебель, ухаживать за цветниками.

Многие старшеклассники воспользовались возможностью подзаработать, записавшись в студотряды. Трудиться дети будут на консервно-овощесушильном заводе, в лесхозе, филиале «Мокрянский» ОАО «Быховский КОСЗ».

Екатерина ГУРСКАЯ.