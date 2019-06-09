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Курсы валют и криптовалют на сегодня

10.06.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

Доллар, евро и российский рубль подешевели под напором белорусского рубля, биткойн -189.09.

Курс доллара упал сразу на 0,0072 рубля до 2,0853 BYN/USD. Это минимальный уровень почти за две недели.

Курс евро опустился лишь на 0,0003 рубля до 2,3565 BYN/EUR.

Курс российского рубля сдал назад всего на 0,0005 рубля до 3,2165 BYN/100 RUB.

Bitcoin − 7738.83$ (-189.09);

Bitcоin Cash/ВСС – 386.22$ (-7.78);

DigitalCash − 146.06$ (+0.69);

Еthеreum − 237.63$ (-6.22);

ZCаsh − 79.02$ (-1.52);

Monero − 84.8$ (-2.01).


 
 
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Доллар, евро и российский рубль подешевели под напором белорусского рубля, биткойн -189.09.
 
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