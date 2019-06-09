Курсы валют и криптовалют на сегодня

Доллар, евро и российский рубль подешевели под напором белорусского рубля, биткойн -189.09.
Курс доллара упал сразу на 0,0072 рубля до 2,0853 BYN/USD. Это минимальный уровень почти за две недели.
Курс евро опустился лишь на 0,0003 рубля до 2,3565 BYN/EUR.
Курс российского рубля сдал назад всего на 0,0005 рубля до 3,2165 BYN/100 RUB.
Bitcoin − 7738.83$ (-189.09);
Bitcоin Cash/ВСС – 386.22$ (-7.78);
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