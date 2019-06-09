В Калинковичах прошел Бал выпускников

Источник материала: Калiнкавiцкiя навiны





В субботу 8 июня Выпускной бал собрал на главной районной площади 354 выпускников из гимназии, семи городских и тринадцати сельских средних школ. Для них прозвенел последний школьный звонок.













Открывая слет, глава района Сергей Гвоздь поздравил выпускников с началом нового, важного и ответственного, этапа на жизненном пути. Он сказал, что этот волнительный день навсегда останется в их памяти, в памяти учителей и родителей. И уже позади останутся детство, школьные годы, наполненные радостью открытий и познания мира, обретением друзей. А впереди – выбор жизненного пути, принятия важных и ответственных решений. Сергей Гвоздь напомнил, что каждый из нас свою жизненную дорогу прокладывает сам, и выпускной бал – это перекресток, от которого начинается очередной отрезок этой долгой дороги. Глава района сказал, что на этом отрезке в руках выпускников окажется также наша общая судьба, так как именно им в скором времени придется вершить общественную и профессиональную жизнь. Сергей Гвоздь пожелал выпускникам стать достойными гражданами своей страны и напомнил, что для достойных ответов на острые вызовы нашего требовательного времени ребятам понадобятся основательные знания.

















Под звуки Государственного гимна на площади был Государственный флаг Республики Беларусь. Право поднять его было предоставлено выпускниу СШ №7 Павлу Малашко и выпускнице Домановичской СШ Александре Падуто – лидерам школьного самоуправления, победителям предметных олимпиад и конкурсов.





С духовным напутствием к выпускникам обратился игумен Авксентий. Поздравляя их с окончанием школы и получением аттестатов, он пожелал им, прежде всего, ответственности – за себя и свои поступки, за своих родных и близких, за свою будущую семью, за свою страну. Отец Авксентий напомнил, что Господь сотворил этот мир, преследуя две цели: дать людям Любовь и научить Благодарению. «И если мы научимся благодарить, то мы научимся и любить, – отметил отец Авксентий. – А Любовь и Благодарение – это две составляющие человеческого счастья. А счастливый человек и успешен во всем».

Благочинный также сказал, что немаловажный момент для счастья – это правильно выбранный жизненный путь и профессия. Он пожелал выпускникам, чтобы они не ошиблись и сделали правильный выбор.

Выпускников, их родителей и учителей поздравила заведующий информационно-методическим отделом областного Дворца творчества детей и молодежи Надежда Богунь. Она пожелала выпускникам, чтобы они реализовали свои мечты, а родителям – делить с детьми не только минуты радости, но и быть рядом в минуты разочарований. От имени управления образования облисполкома Надежда Богунь поблагодарила руководство района за созданные условия для учебы и сдачи экзаменов.

















В благодарность за мирное голубое небо над головой и в дань памяти о защитниках Родины под песню «Ветеранам минувшей войны» выпускники по доброй традиции возложили цветы к Вечному огню.









Воспитанники дошкольных учреждений города исполнили танцевальную композицию, посвященную Году малой родины.

















За отличную учебу и высокие достижения в интеллектуальной деятельности аттестаты особого образца с награждением золотой и серебряной медалью получили 32 выпускника. Приказ о награждении зачитала начальник отдела образования, спорта и туризма Инна Губар. Почетное право вручить медали было предоставлено главе района Сергею Гвоздю. Среди награжденных золотой медалью – Данила Балашов, Екатерина Бойко, Екатерина Гайкевич, Алина Новик, Ангелина Пархоменко, Мария Хомякова, Денис Бондаренко, Никита Руденок и Анастасия Кособуцкая из СШ №1, Мария Зиновенко и Владислав Кобраль из СШ №2, Ирина Филиппова и Ирина Ешман из СШ №3, Ангелина Пархоменко из СШ №4, Ирина Логвинец, Екатерина Мельник и Анастасия Радько из СШ №6, Екатерина Белая, Ксения Змушко, Александра Новик и Виктория Савицкая из СШ№7, Виктория Гаркуша, Артем Захаренко, Ксения Дорошко, Александра Савицкая, Мария Цветкова, Юлия Конончук, Елизавета Кошман и Елена Метлушко из гимназии, а также Марина Жигорь – выпускница Бобровичской СШ.

Серебряными медалями отмечены Кима Гаспарян из СШ №3 и Елизавета Лещинская из гимназии.

Ежегодно в книгу Почета вносятся имена выпускников, которые на протяжении школьной жизни добивались высоких результатов в интеллектуальной и творческой деятельности. В этом году такой чести удостоились трое выпускников: Данила Балашов из СШ №1, Елизавета Кошман из гимназии и Кирилл Гришан из Бобровичской СШ.

Статуэткой «Ника» отмечены выпускники, девиз которых «Быть лидером всегда и во всем». Это неоднократный победитель предметной олимпиады по истории Михаил Рудько из гимназии, победитель творческих конкурсов, призер районного конкурса «Лидер года» Егор Гарист из СШ №2, дипломант олимпиады по русскому языку и литературе, конкурса чтецов Ирина Ешман из СШ №3, победитель конкурсов исследовательских работ Юлия Попченко из СШ №4, командир кадетского корпуса Егор Бирючинских из СШ №6.

В номинации «Интеллектуал» награждены многократные победители районных и областных предметных олимпиад: победитель олимпиады по немецкому языку Диана Ходакова из гимназии, призер олимпиады по обществоведению, дипломант областного конкурса театральных коллективов на иностранных языках «Аркад» Артем Тарасевич из гимназии, дипломант олимпиады по истории, участник археологических раскопок при Лавришевском монастыре Александра Савицкая из гимназии, победитель олимпиад и конкурсов по русскому языку Екатерина Гайкевич из СШ№1, призер олимпиад и конкурсов по английскому языку Екатерина Бойко из СШ №1, победитель олимпиад и конкурсов по белорусскому языку Мария Зинвоенко из СШ №2, дипломант олимпиад и конкурсов по физике, математике и краеведению Владислав Кабраль из СШ №2, дипломант олимпиад и турниров по физике Кима Гаспарян из СШ №3, победитель предметных интеллектуальных конкурсов Егор Бондаренко из СШ №4, победитель олимпиад и конкурсов по белорусскому языку Екатерина Мельник из СШ №6, дипломант олимпиад и конкурсов по обслуживающему труду Ирина Сидоркина из СШ №6, победитель олимпиад и конкурсов по биологии Ксения Змушко из СШ №7, победитель олимпиад и конкурсов по математике Денис Змушко из Дудичской СШ, победитель олимпиад и конкурсов по русскому языку Екатерина Крогаль из Антоновской СШ.

В номинации «Творчество и креатив» статуэткой «Ника» были отмечены победители республиканских и областных творческих конкурсов и фестивалей: Елена Метлушко из гимназии, Екатерина Губар и Матвей Манько из СШ №1, Елена Репич из СШ №3, Анастасия Радько из СШ №6, Никита Парамонов и Алексей Амельчук из СШ №7, Марина Жигорь из Бобровичской СШ.

В номинации «Учеба и спорт рядом идут» награждены лучшие спортсмены района: Ангелина Пархоменко и Олег Антипов из СШ №1, Илья Коротыш из СШ №7, Валентин Толоконников из Озаричской СШ, Наталья Бондаренко из Крюковичской СШ.





































































Затем на мероприятии с ответным словом выступили выпускники. Они исполнили песню.

Очередная тематическая страница слета была посвящена ІІ Европейским играм, которые пройдут в нашей стране с 21 по 30 июня.













Стартом на пути исполнения самых заветных желаний стал символический последний звонок, после чего под песню «Шарики воздушные в небо улетят» в небо взлетели сотни разноцветных шаров.





























Традиционный вальс в исполнении выпускников состоял из двух частей. В первом случае выпускницы вальсировали со своими папами, во втором их партнерами стали одноклассники.





















А завершился слет традиционным кругом Почета выпускников по площади со своими директорами школ и учителями.

Александр Веко.