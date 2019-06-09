КРАЖИ ИМУЩЕСТВА

27 мая РОСК возбуждено уголовное дело по сообщению жителя д. Полевая К. о том, что неустановленное лицо путем свободного доступа на территории АЗС «БелГазПромНефть», расположенной на 405-м км автодороги М-1, вблизи д. Полевая, тайно похитило утерянный заявителем кошелек с находившимися в нем пластиковой банковской карточкой и денежными средствами. Установлено, что кражу совершил житель д. Пелика Б., 1981 г.р., не работающий, не судимый. Похищенное частично изъято.

27 мая в милицию обратился житель г.Минска Ю.: из его незапертой и неисправной машины «Форд Мондео», находившейся на территории СТО в д.Динаровка, был похищен аккумулятор.

28 мая в дежурную часть Смолевичского РОВД обратилась минчанка Б.: неустановленное лицо, выставив оконное стекло, проникло в ее дачный дом по ул. Зеленая в пос.Черницкий, откуда тайно похитило бензотриммер, микроволновую печь. Установлено, что данное преступление совершил минчанин Л., 1990 г.р., ранее судимый.

УМЫШЛЕННОЕ УНИЧТОЖЕНИЕ ЛИБО ПОВРЕЖДЕНИЕ ИМУЩЕСТВА

27 мая РОСК возбуждено уголовное дело по поступившему сообщению от жодинца Р.: неизвестное лицо проникло на территорию земельного участка (предназначенного для выращивания сельскохозяйственных культур), расположенного под высоковольтной ЛЭП вблизи аг.Будагово, и подожгло две хозяйственные постройки, которые были полностью уничтожены огнем.

ДТП С ПОСТРАДАВШИМИ И ПОГИБШИМИ

29 мая, около 04.50, водитель М., 1985 г.р., житель г. Жодино, управляя автомобилем «Рено Логан», двигаясь по автодороге Р-53 (Слобода-Новасады) вблизи пос.Дорожный, пересек встречную полосу движения, съехал в левый по ходу движения кювет, совершил наезд на дерево. В результате возгорания автомашина сгорела, водитель погиб на месте ДТП.

1 июня, около 21.20, водитель К., 1972 г.р., житель г.Борисова, в утомленном состоянии, управляя автомобилем «Мерседес-Бенц 208D», двигаясь по дороге Р-53 (Слобода-Новосады), вблизи г. Жодино не справился с управлением, съехал в левый по ходу движения кювет, совершил наезд на осветительную мачту. В результате ДТП водитель госпитализирован в травматологическое отделение УЗ «Борисовская ЦРБ».

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За истекший период сотрудниками Смолевичского РОВД было составлено 170 административных протоколов в отношении граждан, выявлено 8 случаев мелкого хулиганства, 7 случаев появления граждан в общественном месте в нетрезвом виде. Кроме этого, зафиксировано 144 случая нарушений ПДД, выявлены 6 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.

За уклонение родителей от содержания детей либо от возмещения расходов, затраченных государством на содержание детей, находящихся на государственном обеспечении, к уголовной ответственности привлечены 3 человека.

ПОЖАРЫ

30 мая в аг.Курково Усяжского сельсовета произошло загорание хозпостройки.

2 июня в д. Гончаровка Заболотского сельсовета горел дачный дом.

Причины обоих пожарова устанавливаются.

Подготовила Ольга ЦЫБУЛЬКО.

(Информация предоставлена Смолевичским РОВД, Смолевичским РОЧС, Смолевичским РОСК).