С 1 июня по 15 сентября в Республике Беларусь проводится специальная программа «Мак». Главная ее задача – выявление и уничтожение незаконных посевов наркосодержащих растений (мака и конопли), изъятие из незаконного оборота наркотических средств растительного происхождения, проведение профилактических мероприятий и разъяснительной работы среди населения области.

Управление по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД Минского облисполкома призывает жителей области самим уничтожить имеющиеся на их приусадебных участках наркосодержащие растения (мак и коноплю), а также напоминает об ответственности за их выращивание.

Статья 16.1 КоАП Республики Беларусь (незаконный посев или выращивание запрещенных к возделыванию растений и грибов, содержащих наркотические средства или психотропные вещества) предусматривает наложение штрафа в размере до двадцати базовых величин.

Статья 329 УК Республики Беларусь (посев или выращивание запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества). Если будет установлено, что наркосодержащие растения выращивались с целью сбыта или изготовления наркотических средств запрещенных к возделыванию растений либо культивирование с той же целью сортов конопли, мака и других растений, содержащих наркотические вещества, то за данные действия предусмотрена уголовная ответственность.

Смолевичский РОВД облисполкома просит всех не быть равнодушными, оградить своих близких от наркотиков, спасти здоровье и жизни многим молодым людям, которые могут попасть в наркозависимость. О фактах нарушения законодательства, о местах произрастания наркосодержащих растений, а также о лицах, которые сбывают наркотические средства, вы можете сообщить по телефону 102 (звонок бесплатный)

— В прошлом году за время проведения аналогичной специальной программы «Мак – 2018» на территории Смолевичского района были выявлены более 10 фактов произрастания незаконных посевов масличного мака и конопли, нарушители привлечены к административной ответственности, — говорит старший оперуполномоченыый ГНиПТЛ Яков Михайлович Сербунов. — Допуская факты выращивания на приусадебных участках наркосодержащих культур, создаются предпосылки для лиц, потребляющих наркотики, совершать в отношении имущества граждан противоправные деяния. Зачастую такие лица приезжают из разных регионов страны и высматривают места произрастания мака, наличие или отсутствие владельцев. Это создает предпосылки для проникновения на территорию участков и, возможно, даже жилищ с целью последующего изготовления там наркотиков и совершения иных преступлений, таких как кражи, грабежи, уничтожение или повреждение имущества и другие. Поэтому еще раз призываем к благоразумности и проявлению самостоятельной инициативы по недопущению и пресечению фактов произрастания указанных культур. От бдительности и правосознания граждан зависит здоровье подрастающего поколения!

Корр. «КС».