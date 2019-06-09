19 июня 2019 г., с 15.00 до 16.00 часов, в райисполкоме (г. Смолевичи ул. Советская, 125) состоится прием граждан при участии начальника управления внутренних дел Минского облисполкома генерал-майора милиции Ковальчука Александра Александровича, прокурора Минской области Лаврухина Олега Владимировича, начальника управления Следственного комитета Республики Беларусь по Минской области Игнатова Павла Владимировича.

Предварительная запись на прием и дополнительная информация по тел. (801776) 25891 с 8:00 до 13:00 часов с 14:00 до 17:00 часов, 13-14.06.2019 г.