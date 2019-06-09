Боевые полеты над Крымом



Отважно воевал, воспитал у молодежи патриотизм

В предвоенные годы многие молодые люди просто бредили летным делом. Манило небо, становилось заветной мечтой. Многие юноши и девушки увлеченно и с большим рвением занимались в аэроклубах, постигая навыки летных специальностей.

Не стал исключением и сельский парень с Климовичского района Иван Бурдилов, поступив на учебу в Могилевский аэроклуб. А после завершения учебы юноша решил окончательно связать свою жизнь с профессией военного летчика. И через некоторое время поступил на учебу и успешно окончил Ейское летное военно-морское училище. На службу был направлен в военно-воздушные силы Черноморского флота летчиком-истребителем.

Но война… В период военного лихолетья Иван Лазаревич Бурдилов принимал активное участие в боевых действиях против немецко-фашистских захватчиков в операциях по освобождению Кавказа, Крыма. Особенно запомнились кровопролитные сражения на подступах к городам Керчь, Севастополь, Новороссийск, при высадке десанта на Малую землю, где не было ни метра морского побережья, не взрытого разрывами снарядов и бомб. Немцы отчаянно сопротивлялись. С огромными трудностями красноармейцам приходилось освобождать от неприятеля каждую пядь земли на небольшои «пяточке» — Малой земле – у Новороссийска. По несколько раз и днем, и ночью осуществляли боевые вылеты наши летчики-истребители, отбивали атаки вражеской авиации, поражали боевые точки фашистов.

За мужество и отвагу, проявленные на фронте, боевой летчик Иван Бурдилов был награжден орденом Красной Звезды, двумя орденами Отечественной войны первой степени, медалями «За боевые заслуги», «За оборону Крыма», «За победу над Германией» и другими. Демобилизовался Иван Бурдилов в 1950 году в звании капитана.

В мирное время фронтовик получил высшее педагогическое образование. На Смолевиччину приехал в 1964 году и был назначен директором Ляденской школы. Много внимания уделял военно-патриотическому воспитанию школьной молодежи. По его инициативе и при активном участии в школе был создан уголок Боевой Славы, собраны материалы о мужестве и героизме односельчан в борьбе с фашистсткими захватчиками на фронтах и в партизанских отрядах, в тылу врага.

На протяжении ряда лет Иван Лазаревич возглавлял Драчковскую первичную ветеранскую организацию, с ее активом проводил работу, направленную на улучшение социально-бытовых условий бывших воинов и партизан, участников войны, семей погибших красноармейцев и партизан.

Давно уже нет с нами этого человека. Но начатая бывшим воином и педагогом работа по военно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения находит активное продолжение и у нынешних учащихся Драчковской школы. Под руководством своего учителя и одновременно председателя ветеранской организации Владимира Михайловича Романюка ребята охотно участвуют в волонтерском движении, в традиционной патриотической акции «Мы помним и знаем», ухаживают за братской могилой погибших при освобождении нашей республики воинов, проводят встречи с интересными людьми, походы по местам боевой славы…

Память жива в сердцах потомков.

Э.ПОТАПЧИК.

Фото А.ВОЛОДЬКО из архива редакции.