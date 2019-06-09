С 11 по 14 июня на базе ФОК «Октябрьский» состоятся зональные соревнования среди детей и подростков по футболу «Кожаный мяч» на призы Президентского спортивного клуба.

14 июня на территории КФК «Green Ranch» и индустриального парка «Великий камень» пройдет эстафета «Пламя мира» в рамках II Европейских игр 2019 года.

В субботу, 15 июня, в 10.00, на территории Городского стадиона в Смолевичах состоится сдача нормативов Государственного физкультурно-оздоровительного комплекса Республики Беларусь.

В рамках мероприятия состоится вручение нагрудных значков и удостоверений к ним тем, кто выполнили нормативы ГФОК в 2018 году.

Справки по тел. 8017-76-36-903, +37529-235-72-94.

В воскресенье, 16 июня, в 15.00, в мемориальном комплексе «Курган Славы» состоится торжественная церемония передачи эстафеты огня «Пламя мира» в рамках II Европейских игр 2019 года от Минской области городу Минску. В мероприятии примет участие Премьер-министр Республики Беларусь Сергей Николаевич Румас.