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В Витебске пьяный бесправник скрывался от ГАИ и вылетел в кювет

10.06.2019 12:33 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Витебске 18-летний пьяный бесправник на чужом авто пытался скрыться от ГАИ и попал в ДТП, сообщает милиция региона.

Утром 7 июня на улице Воинов-интернационалистов инспекторы заметили Toyota, которую занесло в строну. Водитель остановливаться не захотел. За ним началась погоня.

Уйти от преследования «гонщик» пытался по улицам в частном секторе в Лучесе. В итоге не справился с управлением и вылетел в кювет.

За рулем был пьяный 18-летний житель Витебска, бесправник. Рядом с ним на пассажирском сидении сидела его несовершеннолетняя подруга.

В отношении парня составили протоколы по пяти статьям КоАП. Машину забрали на штрафстоянку.

 
Теги: Витебск
 
 
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Уйти от преследования «гонщик» пытался по улицам в частном секторе в Лучесе. В итоге не справился с управлением и вылетел в кювет.
 
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