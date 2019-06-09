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В Витебске пьяный бесправник скрывался от ГАИ и вылетел в кювет
Источник материала: Tut.by
В Витебске 18-летний пьяный бесправник на чужом авто пытался скрыться от ГАИ и попал в ДТП,
Утром 7 июня на улице Воинов-интернационалистов инспекторы заметили Toyota, которую занесло в строну. Водитель остановливаться не захотел. За ним началась погоня.
Уйти от преследования «гонщик» пытался по улицам в частном секторе в Лучесе. В итоге не справился с управлением и вылетел в кювет.
За рулем был пьяный 18-летний житель Витебска, бесправник. Рядом с ним на пассажирском сидении сидела его несовершеннолетняя подруга.
В отношении парня составили протоколы по пяти статьям КоАП. Машину забрали на штрафстоянку.
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Уйти от преследования «гонщик» пытался по улицам в частном секторе в Лучесе. В итоге не справился с управлением и вылетел в кювет.
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