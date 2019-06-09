В Витебске пьяный бесправник скрывался от ГАИ и вылетел в кювет

Источник материала: Tut.by

В Витебске 18-летний пьяный бесправник на чужом авто пытался скрыться от ГАИ и попал в ДТП, сообщает милиция региона.

Утром 7 июня на улице Воинов-интернационалистов инспекторы заметили Toyota, которую занесло в строну. Водитель остановливаться не захотел. За ним началась погоня.

Уйти от преследования «гонщик» пытался по улицам в частном секторе в Лучесе. В итоге не справился с управлением и вылетел в кювет.

За рулем был пьяный 18-летний житель Витебска, бесправник. Рядом с ним на пассажирском сидении сидела его несовершеннолетняя подруга.

В отношении парня составили протоколы по пяти статьям КоАП. Машину забрали на штрафстоянку.