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В Москве избили и утопили мастера спорта по греко-римской борьбе. Он вступился за беременную девушку
Источник материала: Tut.by
В районе Москвы Южное Бутово избили, а потом утопили мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева, сообщает
Все произошло поздно вечером 7 июня. Как сообщил источник в правоохранительных органах, около 23.40 Сергей Чуев вместе со своей спутницей проходил возле дома 123 по Южнобутовской улице и увидел, как четверо мужчин пристают к девушке, лапают ее и трогают за одежду. По данным
34-летний борец вступился за девушку, после этого мужчины переключились на Чуева. Они нанесли ему несколько ударов, в том числе в живот и в голову, а потом бросили в Черневский пруд.
Подруга Чуева с помощью прохожего вытащила борца из воды, он был еще жив. Как сообщила
Прибывшая скорая попыталась реанимировать Чуева, но в 0.30 врачи зафиксировали его смерть.
Московское управление Следственного комитета возбудило уголовное дело об убийстве, совершенном группой лиц из хулиганских побуждений. К вечеру 8 июня подозреваемые были задержаны.
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В Москве избили и утопили мастера спорта по греко-римской борьбе. Он вступился за беременную девушку
В районе Москвы Южное Бутово избили, а потом утопили мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева.
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