В Москве избили и утопили мастера спорта по греко-римской борьбе. Он вступился за беременную девушку

Источник материала: Tut.by

В районе Москвы Южное Бутово избили, а потом утопили мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева, сообщает 360tv.ru .



Сергей Чуев. Фото: facebook.com/kurdesov

Все произошло поздно вечером 7 июня. Как сообщил источник в правоохранительных органах, около 23.40 Сергей Чуев вместе со своей спутницей проходил возле дома 123 по Южнобутовской улице и увидел, как четверо мужчин пристают к девушке, лапают ее и трогают за одежду. По данным РЕН ТВ , девушка к тому же была беременной.

34-летний борец вступился за девушку, после этого мужчины переключились на Чуева. Они нанесли ему несколько ударов, в том числе в живот и в голову, а потом бросили в Черневский пруд.

Подруга Чуева с помощью прохожего вытащила борца из воды, он был еще жив. Как сообщила Газета.ru со ссылкой на женщину, которая стала очевидцем произошедшего, пострадавший был еще в сознании: дышал и хрипел.

Прибывшая скорая попыталась реанимировать Чуева, но в 0.30 врачи зафиксировали его смерть.

Московское управление Следственного комитета возбудило уголовное дело об убийстве, совершенном группой лиц из хулиганских побуждений. К вечеру 8 июня подозреваемые были задержаны.