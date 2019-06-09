|
На сайте Пинского райисполкома размещена актуальная информация о свободных земельных участках под строительство дома
10.06.2019 — Разное | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Для сведения граждан, желающих приобрести земельный участок для строительства и обслуживания одноквартирного, блокированного жилого дома на территории Пинского района
Образцы документов и информацию о порядке предоставления земельных участков гражданам для строительства и обслуживания одноквартирного, блокированного жилого дома, можно получить в сельском исполнительном комитете по месту нахождения испрашиваемого земельного участка, либо в отделе землеустройства Пинского районного исполнительного комитета.
Пинский РИК. УНН 200079960.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)