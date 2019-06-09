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На сайте Пинского райисполкома размещена актуальная информация о свободных земельных участках под строительство дома

10.06.2019 — Разное | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Для сведения граждан, желающих приобрести земельный участок для строительства и обслуживания одноквартирного, блокированного жилого дома на территории Пинского района

На сайте Пинского райисполкома размещена актуальная информация о свободных земельных участках под строительство дома
Информация о наличии свободных (незанятых) земельных участков, предназначенных для строительства и обслуживания одноквартирных, блокированных жилых домов на территории Пинского района, размещена на сайте Пинского районного исполнительного комитета, в разделе «Экономика» – «Земельные участки» – «Информация о наличии свободных (незанятых) земельных участков на территории Пинского района», а также на стенде отдела землеустройства Пинского районного исполнительного комитета (Брестская обл., г. Пинск, ул. Днепровской флотилии, 21, 5 этаж, каб. 63).

Образцы документов и информацию о порядке предоставления земельных участков гражданам для строительства и обслуживания одноквартирного, блокированного жилого дома, можно получить в сельском исполнительном комитете по месту нахождения испрашиваемого земельного участка, либо в отделе землеустройства Пинского районного исполнительного комитета.

Пинский РИК. УНН 200079960.

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