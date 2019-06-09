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На минских пляжах установили 140 лежаков: каждый стоил около 300 рублей
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Как обустраивают пляжи Минска, рассказали в программе
В прошлом году в Беларуси начали устанавливать шезлонги. Без малого 140 лежаков пополнили минские пляжи.
Александр Проминский, заместитель директора УП «Минское лесопарковое хозяйство»:
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Новости Беларуси. Как обустраивают пляжи Минска, рассказали в программе «Специальный репортаж». В прошлом году в Беларуси начали устанавливать шезлонги. Без...
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