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На минских пляжах установили 140 лежаков: каждый стоил около 300 рублей

10.06.2019 12:31 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Как обустраивают пляжи Минска, рассказали в программе «Специальный репортаж»

В прошлом году в Беларуси начали устанавливать шезлонги. Без малого 140 лежаков пополнили минские пляжи.  

Александр Проминский, заместитель директора УП «Минское лесопарковое хозяйство»:
Гарантийный срок – два года, но, думаю, прослужат и дольше. Если говорить о конструкции: основание изготовлено из металла, а ложе из деревянного бруса. Один такой лежак обошёлся нам порядка 300 рублей. Хотелось бы отметить, что все они у нас бесплатные. Главное, успеть занять место». У нас появились новые уличные тренажёры, те же теннисные столы. В прошлом году все зоны отдыха мы оборудовали велопарковками.   

На минских пляжах установили 140 лежаков: каждый стоил около 300 рублей

 

Люди в материале: Александр Проминский
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Как обустраивают пляжи Минска, рассказали в программе «Специальный репортаж».  В прошлом году в Беларуси начали устанавливать шезлонги. Без...
 
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