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Невыносимая жара. На 11-12 июня объявлен оранжевый уровень опасности
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Во вторник и в среду в республике температура воздуха поднимется выше 30°C.
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11 июня в Беларуси будет переменная облачность. Вероятность осадков не превышает 5-10%. Ветер юго-восточный 3-5 м/с. Ночью температура воздуха составил +15... +19°C.
12 июня осадки также не ожидаются, только в северных районах могут пройти кратковременные дожди с грозами. Ночью будет +15… +19°C.
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Новости Беларуси. Во вторник и в среду в республике температура воздуха поднимется выше 30°C. По сведениям Белгидромета, в эти дни в светлое время суток на большей...
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