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Дочь Шварценеггера и Крис Прэтт поженились. Посмотрите на их свадебное фото
Источник материала: СТВ
Новости США. Дочь Арнольда Шварценеггера Кэтрин и актёр Крис Прэтт связали себя узами брака. Об этом пара сообщила в соцсетях.
«Вчера был лучший день в нашей жизни! Мы стали мужем и женой перед Богом, нашими семьями и теми, кого мы любим. Это было трогательно и эмоционально. Мы так счастливы начать новую главу нашей жизни. Мы благодарны нашим семьям и друзьям, которые поддерживали нас. Сегодня утром мы не чувствуем ничего, кроме блаженства», –
Предложение руки и сердца Прэтт
Сейчас Прэтт стал весьма популярным актёром, особенно благодаря фильмам Marvel. Однако начинал Крис в качестве комедианта.
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Новости США. Дочь Арнольда Шварценеггера Кэтрин и актёр Крис Прэтт связали себя узами брака. Об этом пара сообщила в соцсетях.
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