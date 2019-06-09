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«Пожить настоящей армейской жизнью». Чем занимаются белорусские школьники в спортивно-патриотических лагерях

10.06.2019 11:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Равнение на лето с камуфляжным эффектом. Раскрыть секреты службы школьникам готовы военные, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 150 спортивно-патриотических лагерей будут работать этим летом в Беларуси. Они организованы как дневные – на базе школ, так и круглосуточные – непосредственно в воинских частях. Программа здесь более чем насыщенная. У ребят есть возможность побывать в строю, попробовать знаменитую солдатскую кашу, изучить устав, подтянуть физическую форму.

«Пожить настоящей армейской жизнью». Чем занимаются белорусские школьники в спортивно-патриотических лагерях

Наталья Гаврусик, официальный представитель Министерства обороны Беларуси:
Мы привлекаем их, конечно, не ко всем мероприятиям, где проживают военнослужащие, но к большинству. То есть они могут пожить настоящей армейской жизнью, прикоснуться к этому. Возможность месяц прожить в таких условиях – полного погружения.

Конечно, это дает не только представление о профессии и о Вооруженных Силах, это дает возможность сформировать четкую гражданскую позицию, потому что большинство ребят пойдут когда-то служить в армию, и они уже будут представлять, что это, куда они идут и не будут относиться к этому, как к чему-то неизвестному. Конечно, это очень важно.

Ожидается, что спортивно-патриотические лагеря посетят порядка 10 тысяч ребят.

«Пожить настоящей армейской жизнью». Чем занимаются белорусские школьники в спортивно-патриотических лагерях

«Пожить настоящей армейской жизнью». Чем занимаются белорусские школьники в спортивно-патриотических лагерях

«Пожить настоящей армейской жизнью». Чем занимаются белорусские школьники в спортивно-патриотических лагерях

«Пожить настоящей армейской жизнью». Чем занимаются белорусские школьники в спортивно-патриотических лагерях

«Пожить настоящей армейской жизнью». Чем занимаются белорусские школьники в спортивно-патриотических лагерях

«Пожить настоящей армейской жизнью». Чем занимаются белорусские школьники в спортивно-патриотических лагерях

«Пожить настоящей армейской жизнью». Чем занимаются белорусские школьники в спортивно-патриотических лагерях

«Пожить настоящей армейской жизнью». Чем занимаются белорусские школьники в спортивно-патриотических лагерях

Люди в материале: Наталья Гаврусик
 
 
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Новости Беларуси. Равнение на лето с камуфляжным эффектом. Раскрыть секреты службы школьникам готовы военные, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Более...
 
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